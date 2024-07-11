Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101'de bugün: 11 Temmuz 2024 aktüel kataloğu! A101'de hangi ürünler satışa çıkıyor?

        A101'de bugün: 11 Temmuz 2024 aktüel kataloğu! A101'de hangi ürünler satışa çıkıyor?

        A101'e 11 Temmuz'dan itibaren çeşitli kategorilerde pek çok ürün geliyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünü elektrikli motorlu bisiklet. Bunun yanı sıra; akülü araba, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kamp sandalyesi ve mutfak gereçleri gibi birçok ürün de satışa sunulacak. İşte 11 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          11 Temmuz'dan itibaren A101 mağazalarına farklı kategorilerde birçok ürün geliyor. Bu haftanın öne çıkan ürünü elektrikli motorlu bisiklet. Ayrıca; akülü araba, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kamp sandalyesi ve mutfak gereçleri gibi pek çok ürün satışa çıkacak. İşte 11 Temmuz 2024 A101 aktüel ürün kataloğu...

        • 2

          A101 11 TEMMUZ 2024 AKTÜEL

          HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL

          Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL

          JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL

          Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

          Piranha Akıllı Saat 329 TL

        • 3

          Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL

          Katlanabilir piknik sandalyesi 189 TL

          Sky katlanır masa 349 TL

        • 4

          A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

          Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL

          English Home Çay Bardağı 6'lı 129 TL

          2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL

          Borosilikat Kupa 3'lü 69,50 TL

          Salata Kurutucu 149 TL

        • 5

          SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

          Kiwi Retro Fırın 2.999 TL

          Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL

          Kiwi Çay Makinesi 639 TL

        • 6

          A101 AKTÜEL KATALOĞU

          Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL

        • 7

          Pötikare Masa Örtüsü 159 TL

          Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 75 TL

          Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 49,90 TL

          Krom Musluk Başlığı 49,50 TL

        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Habertürk Anasayfa