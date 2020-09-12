A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimleri takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 15 Eylül'den itibaren geçerli BİM ve 17 Eylül'den başlayacak A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.