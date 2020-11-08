A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimleri takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 12 Kasım'den itibaren geçerli A101 ve 10 Kasım'den başlayacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.