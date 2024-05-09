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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu 9 Mayıs: A101'de beyaz eşya ve küçük ev aletleri haftası! A101 Aldın Aldın'da bugün neler var? - Alışveriş Haberleri

        A101'de beyaz eşya ve küçük ev aletleri haftası! İşte 9 Mayıs Aldın Aldın kataloğu

        A101 'Aldın Aldın' kataloğu kapsamında 9 Mayıs günü ürünler raftaki yerini aldı. Bu hafta zincir markette beyaz eşya ve küçük ev aletleri başta olmak üzere bilgisayar ve tekstil ürünleri geliyor. İşte, 9 Mayıs A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:21
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        • 1

          A101 9 Mayıs Aldın Aldın aktüel kataloğu... A101, 9 Mayıs yani bugün birçok ürünü raflara dizdi! Perşembe günü evlilik hazırlığı yapanların dikkatini çekecek beyaz eşya ve küçük ev aletleri başta olmak üzere oyuncu koltuğu, çalışma masası, televizyon ve bilgisayar gibi ürünler raflarda yerini alacak. İşte, 9 Mayıs 101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

          A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 9 MAYIS

          Onvo 55' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL

          JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL

          Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

          Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

          Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL

        • 2

          Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL

          SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL

          SEG No- Frost Buzdolabı 19.999 TL

          Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

        • 3

          A101'DE BUGÜN NELER VAR?

          Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL

          Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL

          Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL

          Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL

          HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL

          Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL

          Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL

          Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL

          Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL

          Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL

        • 4

          Karizma File Çalışma Koltuğu 1.699 TL

          Kitaplıklı Çalışma Masası 1.299 TL

          5 Bölmeli Kitaplık 899 TL

        • 5

          Thull Apex Gaming Monitör 4.999 TL

          Oyuncu Masası 1.599 TL

        • 6

          A101 9 MAYIS AKTEÜL KATALOĞU

          English Home Tek Kişilik Nevresim Takımı 499 TL

          Natural Fırfırlı Yatak Örtüsü Seti 749 TL

          Yatak Odası Yolluk Seti 799 TL

          Bayan Desenli Kısa Kollu Pijama Takımı 219 TL

          Jakarlı El Havlusu 14,90 TL

        • 7

          PP Makyaj Çantası 329 TL

          PP Kabin Boy Valiz 569 TL

          Orta Boy PP Valiz 669 TL

          Büyük Boy PP Valiz 769 TL

          Motosiklet Eldiveni 249 TL

          Universal Motosiklet Sele Kılıfı 59,90 TL

          Universal Motosiklet Brandası 259 TL

        • 8

          Desenli Meşrubat Bardağı 29,90 TL

          Desenli Su Bardağı 24,90 TL

        • 9

          Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 34,90 TL

          Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 27,50 TL

          Nehir Servis Gereçleri 129 TL

          Nehir Çay Kaşığı 17,50 TL

          Nehir Dmküm Kek Kalıbı 279 TL

          LAVA Döküm Basık Tencere 1.199 TL

          Bella Döküm Basık Tencere 599 TL

          Bella Döküm Derin Tencere 599 TL

          Bella Döküm Tava 379 TL

          Taç Tava ve Sahan Seti 529 TL

        • 10

          Casati Tavan Boyası 10 Kg 219 TL

          Dalgıç Su Pompası 949 TL

          Sky Katlanır Sandalye 449 TL

          Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL

          Aprilla Silikon Tabancası 129 TL

          Rattan Desenli Elit Tabure 139 TL

          Golf Koltuk 249 TL

          Sky Katlanır Sehpa 479 TL

        • 11

          Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 119 TL

          Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 169 TL

          Bölmeli Servis Tabağı 64,90 TL

          Keramika Desenli Pasta Tabağı 44,90 TL

          Desenli Kupa 39,90 TL

          Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 179 TL

          Kulplu Cam Yağdanlık Seti 99,90 TL

          Kesim Panosu 89,90 TL

          Büyük Metal Ürünler 49,90 TL

          Ayaklı Kulplu Çay Bardağı 12,90 TL

        • 12
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