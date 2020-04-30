30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
A101 aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimlerden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta 30 Nisan Perşembe günü yerine 28 Nisan'da satışa çıktı. Market yönetimi bu hafta neden böyle bir gün değişikliği yaptığı ile iglili bir açıklama henüz paylaşmadı. A101 aktüel ürünler kataloğunda yine televizyon, telefon gibi ürünlerin yanı sıra beyaz eşya, kişisel bakım aletleri ve kamp - piknik ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 58″ UltraHd Smart Led TV 3499 TL
Elton 32″ Dahili Uydu Alıcılı Led TV 829 TL
Honor 8S Cep Telefonu 999 TL
SEG 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1999 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1449 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1149 TL
Fantom Toz Torbalı Süpürge 289 TL
Honor Band 5i Akıllı Bileklik 179 TL
Kiwi Tost Makinesi 65 TL
Aprilla Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 69,95 TL
Sunny Lateafe Çay Makinesi 119 TL
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL
Trend Sandalye 59,95 TL
Hascevher Galaxy Düdüklü Tencere 179,95 TL
Metaltex 4 Katlı Metal Raf 22,50 TL
Kaşık seti
Oklava seti
Ahşap Mutfak Gereçleri 4,95 TL
Benekli Kapaklı Kase 9,95 TL
Sunum Tabağı 4,95 TL
Silikon Mutfak Gereçleri 4,95 TL
Nofrost Saklama Kabı 2,95 TL
Desenli Termos 1 litrelik 22,50 TL
Kolsuz Katlanabilir Kamp Sandalyesi 34,95 TL
Piknij ve Plaj Sandalyesi 44,95 TL
160kg taşıma kapasiteli Hamak 12,95 TL
Thermo Piknik Çantası 42,95 TL
Musluklu Termos 37,95 TL
Izgaralı Piknik Mangalı 22,95 TL
Sebze Yetiştirme Kiti 12,95 TL
Kalanchoe Canlı Çiçek 5,45 TL
Oyuncak Tır 27,95 TL
Oyuncak Tekerlekli Telefon 9,95 TL
Oyuncak Kesilebilen Meyve ve Sebze 9,95 TL
Çocuk Kitapları 2,95 TL
Kişisel Gelişim Kitapları 4,95 TL
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