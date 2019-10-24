A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bugün satışa çıkan indirimli ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. A101'de bu hafta da teknolojiden tekstile, küçük ev aletlerinden tamirat aletlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok indirim yer alıyor. 24 Ekim 2019 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 24 EKİM

Samsung 40N5000 FullHD Led TV 1999 TL

Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu 1199 TL

Roxxo Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık 34,95 TL

Sandisk 32GB Micro SD Hafıza Kartı 32,50 TL

Hometech Uydu Alıcısı 75 TL

Piranha Stereo Hoparlör 19,95 TL