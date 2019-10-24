24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bugün satışa çıkan indirimli ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. A101'de bu hafta da teknolojiden tekstile, küçük ev aletlerinden tamirat aletlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok indirim yer alıyor. 24 Ekim 2019 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 24 EKİM
Samsung 40N5000 FullHD Led TV 1999 TL
Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu 1199 TL
Roxxo Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık 34,95 TL
Sandisk 32GB Micro SD Hafıza Kartı 32,50 TL
Hometech Uydu Alıcısı 75 TL
Piranha Stereo Hoparlör 19,95 TL
Toshiba 55V5863DAT UHD Smart Led TV 3499 TL
Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL
Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 49,95 TL
Arzum Ar-5040 Epilasyon Aleti 79,95 TL
Kiwi Su Isıtıcısı 34,95 TL
Arzum Stary El Blender Seti 149 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 39,95 TL
2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 214,95 TL
Güral Porselen 6’lı Kahve Fincan Takımı 34,95 TL
Termisil Tencere 34,95 TL
Paşabahçe Servis Tabağı 29,95 TL
Çerezlik 1 TL
Büyük kase 4,95 TL
Yuvarlak Kase 9,95 TL
Rooc Desenli Bıçak 9,95 TL
Kilitli Saklama Kabı 9,95 TL
Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 5,95 TL
Sporcu Matara 3,50 TL
Pipetli Cam Şişe 2,50 TL
Fayans Kesme Makinesi 99,95 TL
Silikon Tabancası 14,95 TL
Havya Kalemi 11,95 TL
Su Terazisi 22,95 TL
Tornavida Seti 19,95 TL
Sherlock Holmes Hikayeleri 3,95 TL
Klasik Kitaplar 2,45 TL
Oyuncak Şarkı Söyleyen Bebek 24,95 TL
Oyuncak Dinazor Figürleri 9,95 TL
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