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A101 12 Ocak 2023 kataloğu: Bu hafta A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri neler?

A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta 12 Ocak 2023 A101 aktüel kataloğunda; Toshiba Ultra HD Android TV, SEG buzdolabı, Fakir multi blender set, Samsung Smart Klavye, masa takımı gibi birçok ürün yer alıyor. İşte Aldın Aldın fırsatları ile A101 12 Ocak 2023 kataloğu

Giriş: 08.01.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 12 Ocak 2023 A101 kataloğunda teknolojik ürünlerden mutfak araç gereçlerine, oyuncaktan gıda ürünlerine kadar pek çok farklı ürün müşterisiyle buluşacak. İşte 12 Ocak Perşembe A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri listesi...

  • SEG SRF 2832/ST 283 Buzdolabı 4.899 TL

    SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 4.399 TL

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 579 TL

    Homend Royaltea Çay Makinesi 499 TL

    Kiwi Filtre Kahve Makinesi 239 TL

    Fakir MrChef Trella Multi Blender Set 749 TL

    Kiwi El Mikseri 169 TL

    Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149 TL

    Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 279 TL

    Aprilla Kartuş Ağda Isıtıcı 79,95 TL

    Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 549 TL

    OPPO A55 4/128 GB Cep Telefonu 5.399 TL

    Samsung Trio 500 Smart Klavye 439 TL

    TCL S150 Bluetooth Kulaklık 439 TL

    GoSmart Dual USB Kablo 21,95 TL

    WD 2 TB Harici Hard Disk 1.199 TL

  • Kahve ve Süt Köpürtücü 34,95 TL

    Termos 79,95 TL

    Çelik Termos Bardak 179,95 TL

    Kahve Bardağı 5,95 TL

    Antik Kase 2'li 34,95 TL

    Saklama Kabı Çeşitleri 9,95 TL

    Süzgeç 3'lü 79,95 TL

    Trend Uzun Saklama Kabı 19,95 TL

    Yuvarlak Mikrodalga Tencere 3'lü 39,95 TL

    Paşabahçe Şekerlik 49,95 TL

    Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 129,95 TL

    Paşabahçe Saklama Kabı Seti 5'li 119,95 TL

    Kütahya Porselen Kupa 19,95 TL

    Kütahya Porselen Çerezlik 19,95 TL

    Karma Plastik Ürünler 11,95 TL

    Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL

    Baharatlık ve Limon Sıkacağı 9,95 TL

    Desenli Su Şişesi 22,95 TL

    Yağlık Çeşitleri 22,95 TL

    Tuzluk Çeşitleri 7,50 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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