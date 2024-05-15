Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.158,63 %-0,15
        DOLAR 32,2171 %-0,23
        EURO 35,0045 %0,07
        GRAM ALTIN 2.464,00 %0,72
        FAİZ 42,90 %0,70
        GÜMÜŞ GRAM 30,35 %2,16
        BITCOIN 64.948,00 %5,47
        GBP/TRY 40,8004 %0,27
        EUR/USD 1,0857 %0,36
        BRENT 82,55 %0,21
        ÇEYREK ALTIN 4.028,63 %0,72
        Haberler Ekonomi Para A1 Capital'in kârı 1 milyar lirayı aştı - Para Haberleri

        A1 Capital'in kârı 1 milyar lirayı aştı

        A1 Capital, 2023 yılını 1 milyar 96 milyon TL'lik net kâr ile kapattığını bildirdi. Şirket kadrosunu sürekli büyüttüklerini ifade eden A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, 2023 sonu itibarıyla 300'e yaklaşan personel sayısı ile de ciddi bir büyüme gösterdiklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        A1 Capital'in kârı 1 milyar lirayı aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güler Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren A1 Capital, 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre; bir önceki yıl 418,16 milyon TL dönem kârı açıklayan A1 Capital, 96,68 milyon TL vergi öderken, 2023 yılı tamamında dönem kârı 1 milyar 508 milyon TL sınırına yaklaştı. Bunun neticesinde 412 milyon TL vergi ödeyerek, 2023 yılını 1 milyar 96 milyon TL civarında net dönem kârı ile kapattı.

        Son yayınlanan finansal tablolarla ilgili açıklamalarda bulunan A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Vergi Usul Kanunu hükümlerine uyarınca hazırlanan finansal tabloların yanında Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru" kapsamında, 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar, TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Ülkemizde 2004 yılından sonra enflasyon muhasebesi uygulanmaması ve şirketimizin bu tarihten önceye dayanan geçmişi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar olan dönem için ilgili kalemlerde enflasyon farkı düzeltmeleri yapılarak, "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (TMS 29)" hükümlerine göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımız ise 10.05.2024 tarihinde kamuya açıklanmıştır” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Habertürk Anasayfa