A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi özel video ile anlatıldı

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı.

F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek. Öte yandan Milli takımda Çekya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu mücadelede gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

TFF YAYINLADI: SON 16 TURUNUN HİKAYESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadaki "Milli Takımlar" hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayımladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntülerinin yanı sıra futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.

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Gürcistan karşılaşması öncesinde Kenan Yıldız'ın "3-1 kazanırız" ve Merih Demiral'ın "Kerem gol atar" tahminleri dikkati çekti.

Çekya galibiyetinin ardından futbolcuların sevinçlerine takım otobüsünde ve otel önünde taraftarlarla devam etmesi de videodaki özel görüntüler arasında yer aldı.

MİLLİ TAKIM'IN AVRUPA ŞAMPİYONASI GEÇMİŞİ A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez grup aşamasını geçmeyi başardı. Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de gruplardan çıkmıştı. Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı. Çılgın Türkler geri döndü! Haberi Görüntüle Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız Haberi Görüntüle SOYUNMA ODASINDA KUTLAMA: ÇAYIR BİÇİYOM ÇAYIR 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kalan A Milli Takım'da futbolcular, galibiyeti soyunma odasında oynayarak kutladı. Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, soyunma odasında Erkan Ocaklı'nın "Çayır Biçiyom Çayır" türküsüyle galibiyeti kutladı. Barış Alper Yılmaz ve Cenk Tosun başta olmak üzere müziğe eşlik eden futbolcuların eğlenceli anları, görüntülere yansıdı. MONTELLA'DAN BİR İLK A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez yabancı bir teknik direktör yönetiminde gruptan çıkmayı başardı. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı 3-1 ve Çekya'yı da 2-1 yenerek 6 puanla, aynı puana sahip Portekiz'in ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi. "Enlerin" turnuvası EURO 2024! Haberi Görüntüle EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar! Haberi Görüntüle Ay-yıldızlı ekip, EURO 2000'de Mustafa Denizli önderliğinde 4 puan; EURO 2008'de de Fatih Terim ile 6 puan toplayarak grup aşamasını geçmişti. Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı. Avrupa Avrupa duy sesimizi! Haberi Görüntüle