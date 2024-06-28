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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi özel video ile anlatıldı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi özel video ile anlatıldı

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdırdı. F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile Hamburg'da karşılaşan Ay-Yıldızlılar, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak tur biletini kaptı. Ay-yıldızlıların gollerini Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun atarken, Çekler'in golü Soucek'ten geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son 16 biletinin ardından EURO 2024'teki grup aşamasının hikâyesini sosyal medya hesabından paylaştı. Milliler, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:35
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        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı.

        F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek. Öte yandan Milli takımda Çekya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu mücadelede gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

        TFF YAYINLADI: SON 16 TURUNUN HİKAYESİ

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadaki "Milli Takımlar" hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayımladı.

        Sosyal medyada paylaşılan videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntülerinin yanı sıra futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.

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        Gürcistan karşılaşması öncesinde Kenan Yıldız'ın "3-1 kazanırız" ve Merih Demiral'ın "Kerem gol atar" tahminleri dikkati çekti.

        Çekya galibiyetinin ardından futbolcuların sevinçlerine takım otobüsünde ve otel önünde taraftarlarla devam etmesi de videodaki özel görüntüler arasında yer aldı.

        MİLLİ TAKIM'IN AVRUPA ŞAMPİYONASI GEÇMİŞİ

        A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez grup aşamasını geçmeyi başardı. Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de gruplardan çıkmıştı.

        Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

        Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

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        SOYUNMA ODASINDA KUTLAMA: ÇAYIR BİÇİYOM ÇAYIR

        2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kalan A Milli Takım'da futbolcular, galibiyeti soyunma odasında oynayarak kutladı.

        Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, soyunma odasında Erkan Ocaklı'nın "Çayır Biçiyom Çayır" türküsüyle galibiyeti kutladı.

        Barış Alper Yılmaz ve Cenk Tosun başta olmak üzere müziğe eşlik eden futbolcuların eğlenceli anları, görüntülere yansıdı.

        MONTELLA'DAN BİR İLK

        A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez yabancı bir teknik direktör yönetiminde gruptan çıkmayı başardı.

        İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı 3-1 ve Çekya'yı da 2-1 yenerek 6 puanla, aynı puana sahip Portekiz'in ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.

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        Ay-yıldızlı ekip, EURO 2000'de Mustafa Denizli önderliğinde 4 puan; EURO 2008'de de Fatih Terim ile 6 puan toplayarak grup aşamasını geçmişti.

        Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

        Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

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