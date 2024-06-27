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A Milli Takımımız, EURO 2024'te F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve ikinci olarak bir üst tura yükseldi. 1996 ve 2008'den sonra üçüncü kez gruptan çıkma başarısı gösteren ay-yıldızlıların başarısındaki detaylar da dikkat çekti.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın aday kadro tercihi turnuva öncesinde eleştiri konusu olsa da ay-yıldızlılar, turnuvanın en genç ikinci kadrosu olmasına rağmen önemli başarıya imza attı. Bizim Çocukların başarısı, Süper Lig'de oynayanlar kadar kariyerlerine yurt dışında devam eden yıldızlara da bağlı. Aday kadromuzda yer alan 26 futbolcunun önemli bölümü futbol hayatını yurt dışında sürdürüyor.

REKLAM KAPTAN HAKAN, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ A Milli Takım, Almanya'da doğup büyüyen, altyapı eğitimini yine Almanya'da alan Hakan Çalhanoğlu'nun etrafında şekilleniyor. Kariyerinin üçüncü Avrupa Şampiyonası'na katılan kaptan aynı zamanda kulüp kariyerinde de zirve dönemini geçiriyor. Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşayan ve Şampiyonlar Ligi finali oynayan Hakan Çalhanoğlu, futbol otoriteleri tarafından dünyanın en önemli orta sahalarından biri olarak gösteriliyor. Kaptan saha içinde takımı yönlendiren isim olurken saha dışında da önemli bir liderlik sergiliyor. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçirdiği iyi sezonla İtalya'da yılın orta saha oyuncusu seçildi.

Özellikle Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen oyuncuların, uluslararası arenada edinmiş oldukları deneyimler ve profesyonel disiplinleri, takımın taktiksel uyumunu ve saha içindeki mücadele gücünü de etki gösteriyor. 26 futbolcumuzun 14'ünün kariyerlerine yurt dışında devam etmesi; A Milli Takım'ın seviyesini de daha yukarı çekiyor. DÜNYA, ARDA'YI KONUŞUYOR Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler de turnuvanın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. Gürcistan maçında attığı enfes gol ile yıldızlaşan genç futbolcunun hafif sakatlığı, Portekiz müsabakasında az oynamasına neden olurken İspanya'da yayın yapan Marca, Arda Güler'i Cristiano Ronaldo'yla birlikte manşete taşımıştı. REKLAM

KENAN YILDIZ'A DA DİKKAT! Carlo Ancelotti'nin dokunuşuyla yavaş yavaş dünya yıldızı haline gelmeye başlayan Arda Güler'in yaşıtı Kenan Yıldız da turnuvada gözlerin çevrildiği oyunculardan biri. Hakan Çalhanoğlu gibi Almanya'da doğup büyüyen ve altyapı eğitimini yine bu ülkede alan genç futbolcu, 2022'de Juventus'a transfer oldu. Topla hareketliliği ve etkili şutlarıyla dikkat çeken Kenan Yıldız da futbol otoriteleri tarafından hazırlanan turnuva öncesi analizlerinde dikkat edilmesi gereken yıldızlar arasında gösterilmişti.

BEKLER GURBETÇİLERE EMANET! A Milli Takımımızın bekleri de gurbetçilerimize emanet... Oynadığımız üç maçın tamamında sol bekte görev yapan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da doğup büyümüş ve altyapı eğitimini yine bu ülkede aldı. Hollanda alt yaş milli takımının en önemli yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, 54 maça çıkarken 11 de gol atmıştı. Ferdi, A Milli Takım tercihini ise ay-yıldızdan yana kullandı. Gürcistan ve Çekya maçlarında sağ bekte görev yapan Mert Müldür de yurt dışında doğup büyüyen futbolcularımızdan biri... Altyapı eğitimini Avusturya'nın en önemli akademilerinden kabul edilen Rapid Wien'de alan 25 yaşındaki futbolcu, 2019'da 5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu. Mert Müldür bu yaz ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu ve 33 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

TOSUN PAŞA DA ALMANYA HEDİYESİ A Millileri son 16 turuna çıkaran gollerden birini kaydeden Cenk Tosun da Almanya'nın Türk futboluna hediyelerinden biri... Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerinden birini yapan ve Türkiye'ye 22 milyon 500 bin Euro değerinde döviz sokan 'Tosun Paşa' alt yaş milli takım kariyerinin önemli bölümünü Almanya formasıyla geçirdi.

Frankfurt altyapısından yetişen ve Türkiye'ye Ocak 2011'de adım atan Cenk Tosun, U21 Milli Takımı'na kadar Almanya formasıyla toplamda 29 maça çıktı; 14 gol kaydetti. A Milli Takım ile ikinci Avrupa Şampiyonası'nı geçiren Cenk Tosun, ay-yıldızlı formayla ise 51 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı.