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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) tamamlanan grup aşamasının ardından 8 ülke organizasyona veda etti. Tarihlerinde daha önce büyük organizasyonlarda önemli başarılar elde eden ülkelerden bazıları turnuvaya beklenenden erken havlu attı. Averajla elenen Ukrayna 4 puan almasına rağmen sonuncu olan ilk takım oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:05
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        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
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        Almanya'nın ev sahipliğinde 10 şehir ve statta gerçekleştirilen organizasyonun grup aşamasında önemli sürprizler yaşandı.

        Tarihlerinde daha önce büyük organizasyonlarda önemli başarılar elde eden ülkelerden bazıları turnuvaya beklenenden erken havlu attı.

        HIRVATİSTAN'A AVRUPA ŞAMPİYONASI YARAMIYOR

        Son 2 FIFA Dünya Kupası'nda sırasıyla ikinci ve üçüncü olan Hırvatistan, Avrupa şampiyonalarındaki şanssızlığını kıramadı.

        Organizasyonda İspanya ve İtalya'nın yer aldığı B Grubu'na düşen Hırvatistan, "ölüm grubu" diye tabir edilen grupta 3. olarak elendi.

        Yugoslavya'nın dağılmasından sonra yapılan 7 Avrupa Şampiyonası'nın 6'sına katılan Hırvatistan, en iyi derecelerini 1996 ve 2008'de çeyrek final oynayarak elde etmişti.

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        2016 ve 2020'de son 16 turuna yükselen, 2004 ve 2012'de ise grup aşamasından öteye geçemeyen Hırvatlar, 2024'te de beklediğini bulamadı.

        ÇEKYA ŞOK YAŞADI

        Çekoslovakya'nın 1993'te ikiye ayrılmasından sonra kurulan ve 1996'da itibaren tüm Avrupa şampiyonalarına katılan Çekya, 2024'te büyük şok yaşadı.

        1996 yılında organizasyonda final oynayan Çekya, 2004'te de yarı final başarısı göstermişti. 2012 ve 2020'de ise çeyrek finale yükselen Çekya; 2000, 2008 ve 2016'nın ardından 2024'e de grup aşamasında veda etti.

        A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Çekya, tarihinde ilk kez organizasyona katılan Gürcistan'ın altında kalarak hayal kırıklığına sebep oldu.

        MACARİSTAN ELEME PERFORMANSINI TURNUVAYA TAŞIYAMADI

        EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, performansını turnuvada sürdüremedi.

        Finallerde daha önce 4 kez yer alan Macarlar, 1964 ve 1972'de iki kez yarı final oynama başarısı göstermişti.

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        2016'da son 16 turuna yükselen Macaristan, 2020'nin ardından 2024'e de grup aşamasında veda etti.

        LEWANDOWSKİ'NİN POLONYA'SI DA ERKEN VEDA ETTİ

        Avrupa Şampiyonası'na 5. kez katılan Polonya, turnuvaya erken veda eden takımlar arasında yer aldı.

        Avusturya, Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Polonya, rakiplerinin gerisinde kaldı.

        Yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile öne çıkan Polonya, 2016 yılında çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

        UKRAYNA'DAN TALİHSİZ VEDA

        Şampiyonada daha önce 3 kez yer alan Ukrayna, organizasyona en talihsiz şekilde veda eden ülke oldu. 2020'de çeyrek final gören Ukrayna, bu turnuvada da iyi performansına karşın trajik şekilde turnuvanın dışında kaldı. Romanya, Belçika ve Slovakya ile E Grubu'na düşen Ukrayna, diğer tüm rakipleri gibi 4 puan toplamasına karşın averajda geride kalarak şampiyonaya veda etti.

        Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez 4 takım da grubu aynı puanla bitirdi. 1980'den itibaren grup maçlarının oynandığı turnuvada, ilk kez tüm takımlar aynı puanı elde etti. Averajla elenen Ukrayna ise 4 puan almasına rağmen sonuncu olan ilk takım oldu.

        E Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

        Takımlar O G B M A Y Av. P
        Romanya 3 1 1 1 4 3 1 4
        Belçika 3 1 1 1 2 1 1 4
        Slovakya 3 1 1 1 3 3 4
        Ukrayna 3 1 1 1 2 4 -2 4

        İSKOÇYA'NIN BÜYÜK TURNUVA ŞANŞSIZLIĞI 2024'TE DE SÜRDÜ

        Futbolun anavatanı olarak bilinen Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya, EURO 2024'e veda eden ilk ülke oldu.

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        Şampiyonada A Grubu'nda Almanya, İsviçre ve Macaristan ile karşılaşan İskoçya, 1 puanla sonuncu olarak elendi.

        8 Dünya Kupası'nın yanı sıra tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan İskoçya, bir kez daha grup aşamasının ötesini göremedi.

        İskoçya, katıldığı 12 büyük turnuvanın tamamında grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

        ARNAVUTLUK VE SIRBİSTAN'IN NEFESİ YETMEDİ

        Turnuvaya ikinci kez katılan Arnavutluk ile ilk kez mücadele eden Sırbistan da turnuvaya erken veda eden takımlar arasında yer aldı.

        Arnavutluk, 2016 organizasyonunun ardından 2024'te de grup aşamasının ardını görmeyi başaramadı.

        Sırbistan ise katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'na erken veda etti.

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