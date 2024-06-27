EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!

Almanya'nın ev sahipliğinde 10 şehir ve statta gerçekleştirilen organizasyonun grup aşamasında önemli sürprizler yaşandı.

Tarihlerinde daha önce büyük organizasyonlarda önemli başarılar elde eden ülkelerden bazıları turnuvaya beklenenden erken havlu attı.

Son 2 FIFA Dünya Kupası'nda sırasıyla ikinci ve üçüncü olan Hırvatistan, Avrupa şampiyonalarındaki şanssızlığını kıramadı.

Organizasyonda İspanya ve İtalya'nın yer aldığı B Grubu'na düşen Hırvatistan, "ölüm grubu" diye tabir edilen grupta 3. olarak elendi.

Çekoslovakya'nın 1993'te ikiye ayrılmasından sonra kurulan ve 1996'da itibaren tüm Avrupa şampiyonalarına katılan Çekya, 2024'te büyük şok yaşadı.

2016 ve 2020'de son 16 turuna yükselen, 2004 ve 2012'de ise grup aşamasından öteye geçemeyen Hırvatlar, 2024'te de beklediğini bulamadı.

Yugoslavya'nın dağılmasından sonra yapılan 7 Avrupa Şampiyonası'nın 6'sına katılan Hırvatistan, en iyi derecelerini 1996 ve 2008'de çeyrek final oynayarak elde etmişti.

1996 yılında organizasyonda final oynayan Çekya, 2004'te de yarı final başarısı göstermişti. 2012 ve 2020'de ise çeyrek finale yükselen Çekya; 2000, 2008 ve 2016'nın ardından 2024'e de grup aşamasında veda etti.

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Çekya, tarihinde ilk kez organizasyona katılan Gürcistan'ın altında kalarak hayal kırıklığına sebep oldu.

MACARİSTAN ELEME PERFORMANSINI TURNUVAYA TAŞIYAMADI

EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, performansını turnuvada sürdüremedi.

Finallerde daha önce 4 kez yer alan Macarlar, 1964 ve 1972'de iki kez yarı final oynama başarısı göstermişti.