"Enlerin" turnuvası EURO 2024!

RONALDO 6 TURNUVADA FORMA GİYEN İLK OYUNCU

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, EURO 2024'te sahaya çıkarak 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olmayı başardı.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan (28) ve en fazla gol atan (14) oyuncusu konumunda da bulunuyor.