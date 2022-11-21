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90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler? 90 bin taşeron kim, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. İşte taşerona kadro şartları ve 90 bin taşeron işçinin kadroya geçeceği tarih...

Giriş: 21.11.2022 - 22:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • 90 bin taşerona kadro çalışmaları kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin çalışmalarda sona gelindiğine vurgu yaptı. Peki 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler? 90 bin taşeron kimleri kapsıyor? İşte konuya dair tüm merak edilen soruların yanıtı...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "EYT meselesi var. Sözleşmeli personelin, taşeronların kadroya alınması meselesi var. Asgari ücrete zam meselesi var. Yeni yılda bu anlamda vatandaşımızı ne gibi müjdeler bekliyor?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

  • "DOSYA DOSYA AÇIYORUZ"

    "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak." ifadelerini kullandı.

  • 90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

  • O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini Kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

    Açıklamalardan yola çıkarak, 90 bin taşeron işçisinin kadroya Kasım ayında alınması bekleniyor.

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