Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camisi'ndeki sabah namazında Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi'ni okurken, namazın ardından askerler için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine İstanbul'daki camilerde de sure okundu.