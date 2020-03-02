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Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Şentop, "İnşallah bölgemizde ve dünyada barışı, Türkiye'yi ve Türkiye'nin ordusunu muzaffer olması hem bölge hem dünya barışı için çok önemli. Bütün arzumuz, dualarımız askerlerimizle beraber" dedi.