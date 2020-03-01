Suriye'nin İdlib kentine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında, rejime ait üç hava savunma sistemi imha edilirken, 2 SU-24 tipi savaş uçağı da düşürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahar Kalkanı harekatına ilişkin Twitter'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" denildi.