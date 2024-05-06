'Bu yıl 800 bin adetlik pazara çok şükür deriz' - Otomobil Haberleri

'Bu yıl 800 bin adetlik pazara çok şükür deriz' - Otomobil Haberleri

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Otomobil satışlarında rekorlar ile geçen uzunca bir dönemin sonuna gelindi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Nisan ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.3 küçüldü ve 75 bin 919 adede geriledi.

Geçtiğimiz ay, otomobil satışları da yüzde 20.61 oranında azaldı ve 61 bin 448 adet şeklinde kayıtlara geçti. Nisan'da gerçekleşen hafif ticari araç satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 28.6 azaldı ve 14 bin 471 adet olarak gerçekleşti.

Pazardaki en son daralma bundan tam 20 ay önce, yani Ağustos 2022'de yaşanmıştı.

Sektörde yapılan tahminler ise, bu daralmanın yıl boyunca devam edeceğine işaret ediyor.

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'FELAKET SENARYOSU YOK AMA GERÇEKLERİ GÖRMEK LAZIM'

Önceki günlerde gerçekleşen Lexus LBX'in Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, dikkat çeken mesajlar verdi.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren 2024'te satışların yüzde 30-35 azalmasını tahmin ettiklerini belirten Bozkurt, "Satışların yavaşladığını hissediyoruz. Bu düşüşün de önümüzdeki aylarda devam edeceğini düşünüyoruz. Mali disiplin dediğimiz ya da sıkı para politikası dediğimiz enflasyonla mücadele noktasında bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Enflasyonla mücadele için bir şeylerden feragat etmek gerekiyor. Dolayısıyla ekonomiyi soğutmak gerekiyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda bir felaket senaryosu olarak söylemiyorum ama gerçekleri görmek lazım" dedi.

Mevcut gelişmelerin etkisiyle pazarın 800 bin adetlere düşmesinin sürpriz olmayacağını da vurgulayan Bozkurt, "1-2 yıl bu hızlarda gidebilsek sektör olarak bunu idare edebiliriz. Daha sağlıklı bir ekonomi için sabır göstermemiz gerekiyor. Ben tabi müşteriyi kastetmiyorum, iş dünyası için sabır diyorum. Enflasyon çok büyük bir sıkıntı. Mücadele sürecinde sabır göstermeliyiz. Bu yıl sonu için pazarda 800 binli adetlere çok şükür diyebilirim. Pazar potansiyeli çok daha yüksek ama gerçekler bunlar" diye konuştu. REKLAM 2023 yılında otomotiv pazarı tüm zamanların rekorunu kırmış ve bir önceki yıla göre yüzde 57.4 oranında artarak 1 milyon 232 bin 635 adet olarak gerçekleşmişti. Ali Haydar Bozkurt'un 2024 için paylaştığı 800 bin adetlik pazar büyüklüğü tahmini ise, rakamlar göz önüne alındığında bu yıl pazarın yüzde 35 daralacağına işaret ediyor. FİLO SATIŞLARINDA KREDİ ENGELİ Bozkurt, pazardaki daralma tahminlerinde filo satışlarında beklenen artışın olmamasının da etkisi olduğundan bahsetti. Bu noktada artan kredi faiz oranlarına işaret eden Ali Haydar Bozkurt, "Uzun zamandır otomobil alacak kişilerde de bir düşüş var. İkincisi fiyatların geldiği nokta yüksek. Üçüncüsü kredi sorunu var. Böyle düşüş ortamlarında filo pazarı önem kazanır, ama o da gerçekleşemiyor. Çünkü onlar da krediye erişemiyorlar. Erişseler de yüksek maliyetli kredi bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde satışların yüksek tempoda gittiğini de aktaran Bozkurt, "Bunun sebebi yüksek enflasyondan dolayı, özellikle de ÖTV muaf müşterilerin yılbaşını beklemesi. Ocak-Mart arasında araç değişim talebini gördük. Bu dönemde satışların yaklaşık yarısının ÖTV muaf kanalından olduğu konuşuluyor" dedi. Her ne kadar bu satırlara yansıyan açıklamaları Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su kimliği ile yapmış olsa da, Ali Haydar Bozkurt'un aynı zamanda Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı görevini de yürütmesi yapılan tahminleri daha da önemli kılıyor.