8 Ağustos hangi burç? 8 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

8 Ağustos Burcu Kadını

8 Ağustos'ta doğan kadınlar, güçlü, bağımsız ve kendine güvenen kişilikleriyle tanınırlar. Doğal liderlerdir ve her zaman sorumluluk almaktan çekinmezler. Aynı zamanda oldukça yaratıcı ve sanatsal ruhlu kadınlardır.

8 Ağustos doğumlu Aslan burcu kadınları tıpkı erkek Aslan burçları gibi cesurlardır.

Tutkulu olmak kişiliklerinin en belirgin özelliklerinden biridir. Aynı zamanda lider ve ilgi odaklı olmayı severler.

Maddi açıdan cömert davranmayı severler.

Yakınlarına ve eşlerine karşı oldukça sevgi ve ilgi ile davranırlar.

8 Ağustos Burcu Yorumu

Bu dönemde doğanlar, liderlik vasıflarına sahip, yaratıcı ve cömert insanlardır. Kendine güvenleri tamdır ve her zaman ilgi odağı olmayı severler. Aslanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aynı zamanda oldukça cesur ve tutkulu insanlardır. Risk almaktan korkmazlar ve her zaman yeni maceralara atılmaya hazırdırlar.Ancak Aslan burçlarının bazı olumsuz yönleri de vardır. Kibirli, ukala ve kendini beğenmiş olabilirler. Aynı zamanda inatçı ve sabırsız olabilirler.