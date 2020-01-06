77. Altın Küre Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da gerçekleşen gecenin en 'renkli' anlarından biri de kırmızı halı geçişi oldu. Altın Küre'ye katılan ünlüler renkli kıyafetler tercih etseler de hayal kırıklığına uğrattı. Charlize Theron gecede neon renkli yeşil elbisesiyle yürüdü.