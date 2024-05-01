72 Trafik Cezası Nedir? 72 Nolu Trafik Cezası Ne Kadar, Kaç TL 2024?

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Trafikte sürücülerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla konmuş olan trafik kurallarına uymak hayatı önem taşır. Bu kurallara yalnızca caydırıcı yaptırımları yüzünden değil, bilinçli bir sürücü olarak hem kendimizin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenlikleri için uymamız gerekir. Trafik kuralları ve bu kuralların ihlali neticesinde uygulanacak cezalar kanun maddeleriyle belirlenmiştir. Bu yazımızda bu maddelerden belki de en az bilinenlerden biri olan madde 72’yi ele alacağız. Madde 72 trafik cezası nedir, cezai yaptırımları nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını vereceğiz.

72 Trafik Cezası Nedir? Trafikte müziğin sesini sonuna kadar açmış, camları açık seyreden araçlarla hemen herkes karşılaşmıştır. Şahit olunduğunda rahatsız edici olan bu durum aynı zamanda trafik güvenliğini de tehdit etmektedir. Bu rahatsız edici durum aslında kanunla cezai yaptırıma tabidir. İşte madde 72 trafik cezası bu gibi durumlar ile ilgilidir. Tüm trafik kuralları gibi madde 72 de 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Bu kanun kapsamında trafik ihlalinin konusu ve uygulanacak cezai yaptırımlar açık şekilde belirlenmiştir. Bu kanunla araçlarda bulunan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımı yönetmeliğe bağlanmıştır. İşte madde 72 tam kanun maddesi şu şekildedir;

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak. Burada araç içindeki ses sistemlerinin kamunun rahatını ve huzurunu bozacak şekilde kullanımı cezai yaptrıtıma tabi tutulmuştur. Bunun yanı sıra yönetmeliğe aykırı olarak uygulanan görüntü sistemlerini de kapsamaktadır. Araçlara uygulanan sürücülerin trafiğe olan dikkatlerini olumusuz etkileyebilecek görüntü ve haberleşme cihazları da aynı kanun kapsamına alınmıştır. Bu kanun kapsamında uygulanan yaptırımlar hem idari para cezasını hem de sürücüler için ceza puanı uygulanmasını kapsar. Peki, madde 72 trafik cezası kaç TL?

Madde 72 Trafik Cezası Ne Kadar? 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin kanun maddesi 72 olan trafik kanununun ihlali halinde uygulanacak ceza, idari para cezası ve sürücü ceza puanı uygulaması olacaktır. 2024 yılı itibariyle madde 72 trafik cezası 690 TL olarak belirlenmiştir. Trafik kanununun ihlali halinde bu caza araç sürücülerine uygulanmaktadır. Madde 72 trafik kanunu kapsamında kanunu ihlal eden sürücülere idari para cezasının yanı sıra 10 ceza puanı da uygulanacaktır. İdari para cezasının erken ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanır ve idari para cezası 517,50 TL olarak tahsil edilir.

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