Trafiğe Kapalı Alanda Drift Yapma Cezası 2024- Trafiğe Kapalı Alanda Drift Yapmanın Cezası Ne Kadar, Kaç TL?

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Trafiğin akışını ve seyrini bozan, trafikteki araç ve sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokan davranışlar gibi trafikte drift yapmak da cezai yaptırıma tabii davranışlar içinde yer almaktadır. Drift yapmak seyir halindeyken istemli olarak elfrenini çekerek aracın arka kısmının savrulmasına sebep olmak olarak tanımlanabilir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunda, 67/1-d numaralı kanunda drift yapmanın tanımı oldukça kapsamlı yapılmıştır. Biz de bu yazımızda 2024 yılı için drift yapmanın cezasını tüm detaylarıyla ele alacağız.

2024 Yılı Drift Yapmanın Cezası

Trafikteki sürücüleri ve araçları ciddi manada tehlikeye atan bir hareket olan drift yapmanın kanunla düzenlenmiş önemli cezai yaptırımları bulunmaktadır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunda, 67/1-d numaralı kanunda drift yapmak şöyle tanımlanmıştır: Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi. Karayollarında drift yapan sürücülere 32.233 TL idari para cezası kesilmektedir. Bu cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanarak 24.274,75 TL olarak tahsil edilir. 67/1-d numaralı kanun maddesi kapsamında drift yapan sürücülere ilk seferinde ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulur. Sürücülerin geriye dönük 5 yıl içerisinde ikinci defa aynı cezaya çarptırılması halinde sürücü belgeleri iptal edilir.

Sürücü belgelerine geçici olarak el konulan sürücülerin belgelerini geri almaları için psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Yapılan değerlendirmeler sonucu sürücülerin sürücü belgelerini geri almalarına mani bir durum olmadığı anlaşılmalıdır. Bunun yanı sıra sürücü belgelerini geri almak isteyen sürücülerin idari para cezası da tahsil edilmiş olmalıdır. Psiko-teknik ve psikiyatrik değerlendirmelerden geçen ve idari para cezalarını ödeyen sürücüler 60 günlük sürenin sonunde sürücü belgelerini geri alabilirler. Kanunun son ihlalinin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde aynı madde kapsamında ikinci defa ceza alarak sürücü belgeleri iptal edilen sürücülerin yeniden sürücü belgesi almaları gerekmektedir. Yeniden sürücü belgesi alacak sürücüler, sürücü kurslarına başvururken psiko- teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucu alınan, sürücülüğe mani bir durumun bulunmadığını gösteren belgeleri sürücü kurslarına ibraz etmeleri gerekir.

Bu kanun kapsamında drift yapılan aracın sürücüsü aynı zamanda araç sahibi ise araç 60 gün trafikten men edilir. Sürücü araç sahibi değil ise araç trafikten men edilmez. Trafiğe Kapalı Alanda Drift Yapmanın Cezası Karayolları sorumluluk alanında kanun hükümlerine aykırı haraketler cezai yaptırıma tabi değidir. Fakat bu durum çok doğru anlaşılmalıdır. Örneğin trafiğe kapalı, başkalarına ait araçların bulunduğu bir garajda, drift yapamın sonucunda başkalarının can ve mal güvenliğine kast etmek sebibiyle cazai işlem uygulanabilir. Bir diğer örnek ve en sık karşılaşılan durumlardan biri ise kapalı pazar alanlarında drift yapmak. Kapalı pazar alanları da kamuya açık alanlar olduğu için cezai işleme tabi olunacak alanlardan biridir. Bir alanın karayolları sorumluluk alanı dışında olması cezai yaptırım uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir durumda ise kamu güvenliğini tehdit eden durumlar göz önünde bulunduruluyor.

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