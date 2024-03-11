Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, annesi ve kardeşiyle birlikte oturdukları binanın 6’ncı kat balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli Solin Aktürk (7), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olayda talihsiz çocuğun annesi Semire Aktürk (33) ve kardeşi Havvas Roni (5) hayatını kaybetmişti.

Olay, 6 Mart'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre anne Semire Aktürk, görme engelli kızı Solin'in balkondan sarktığını fark etti.

Fotoğraf: DHA

KOŞUP MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Aktürk, kızının düşmemesi için koşup müdahale etmek istedi. Bu sırada Aktürk, kucağındaki oğlu Havvas Roni ve kurtarmaya çalıştığı kızı Solin ile birlikte balkondan düştü.

Anne Semire ile Havvas Roni, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Tozan Mahallesi’ne götürülerek defnedildi.