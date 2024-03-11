7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
Mardin'de annesi ve kardeşinin ardından 7 yaşındaki Solin de yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz günlerde, iddiaya göre anne Semire Aktürk, görme engelli kızı Solin'in balkondan sarktığını fark etmiş ardından kucağındaki oğlu Havvas Roni ve kurtarmaya çalıştığı kızı Solin ile birlikte balkondan düşmüş, anne ve oğul vefat etmişti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, annesi ve kardeşiyle birlikte oturdukları binanın 6’ncı kat balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli Solin Aktürk (7), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olayda talihsiz çocuğun annesi Semire Aktürk (33) ve kardeşi Havvas Roni (5) hayatını kaybetmişti.
Fotoğraf: DHA
NE OLMUŞTU?
Olay, 6 Mart'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre anne Semire Aktürk, görme engelli kızı Solin'in balkondan sarktığını fark etti.
Fotoğraf: DHA
KOŞUP MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ
Aktürk, kızının düşmemesi için koşup müdahale etmek istedi. Bu sırada Aktürk, kucağındaki oğlu Havvas Roni ve kurtarmaya çalıştığı kızı Solin ile birlikte balkondan düştü.
Anne Semire ile Havvas Roni, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Tozan Mahallesi’ne götürülerek defnedildi.
Fotoğraf: DHA
ANNESİ VE KARDEŞİNİN ARDINDAN SOLİN DE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Solin ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Entübe edilen Solin, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Solin’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.