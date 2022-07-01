ASGARİ ÜCRETE ARALIK AYINDA BİR ZAM DAHA GELECEK

Asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamayı sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aralık'ta asgari ücrete bir zam daha yapılacağını vurguladı. Erdoğan son olarak tüm ücretlerden asgari ücrete kadar olan kısmın gelir vergisinden muaf olduğunu belirtti.