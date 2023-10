Yumurta

Yumurta, protein içeriğinden çok daha fazlası açısından faydalıdır; aynı zamanda yiyebileceğiniz kolin açısından en zengin yiyeceklerden biridir. Kolinin günlük değeri 425 ila 550 miligram arasındadır ve bir yumurtada 169 miligram bulunur ama kolin nedir ve beyin sağlığınızla ne ilgisi vardır?

Ulusal Sağlık Enstitüsü, ruh halinizin ve hafıza fonksiyonunuzun düzenlenmesi için vücudunuzun koline ihtiyaç duyduğunu açıklıyor ve Davranışsal Nöroloji dergisinde yayınlanan 2021 tarihli bir araştırma, artan diyet kolin tüketiminin yaşlı yetişkinlerde "düşük bilişsel işlev" riskini azalttığını buldu.

Frontiers in Aging Neuroscience'ın çok yeni bir raporu, kolinin yaşlı popülasyonlarda bilişsel gerilemeyi geciktirmeye yardımcı olabileceğini doğrularken, Lipids in Health and Hastalık'ın 2023 tarihli bir araştırması, 60 yaş ve üzeri katılımcıların özellikle yumurta sarısından kolin tükettiklerini buldu. Ana bilişsel işlev olarak kabul edilen "sözlü hafızayı" geliştirmişti.