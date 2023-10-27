Neredeyse su kadar nemlendirici! İşte demir, kalsiyum ve magnezyum deposu süper gıda

Bupa'ya göre pazarda bulduğunuz her meyve veya sebzenin suyu yüksek değil ancak ıspanağın yüzde 93'ü su içeriyor. Aynı zamanda bir süper besindir, yani vücudunuzu ve zihninizi dengede tutmanıza yardımcı olan vitamin ve minerallerle doludur. Bu su gıdasını beslenmenize nasıl ekleyeceğinizi ve ıspanağı her öğüne mükemmel bir katkı haline getiren diğer önemli besin değerlerini gösterelim.