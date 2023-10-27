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        Haberler Sağlık Neredeyse su kadar nemlendirici! İşte demir, kalsiyum ve magnezyum deposu süper gıda

        Neredeyse su kadar nemlendirici! İşte demir, kalsiyum ve magnezyum deposu süper gıda

        Suyu sıklıkla tüketiyorsunuz çünkü vücudunuzun olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için sıvı alımı şarttır. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'na göre sıvılar vücut sıcaklığınızı düzenler, eklemleri yağlar, organların çalışmasını sağlar ve ruh halinizi ve uykunuzu iyileştirmeye yardımcı olur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 00:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:21
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        • 1

          Günlük ne kadar su içmeniz gerektiği kiminle konuştuğunuza göre değişir, ancak Harvard cinsiyetinize bağlı olarak 11 ila 16 bardak arası su önermektedir. Ancak vücudunuzun çalışması için ihtiyaç duyduğunuz su sadece musluktan içtiğiniz sudan gelmez. Ayrıca yiyeceklerden de su alırsınız. RDN'den beslenme ve sağlıklı yaşam yazarı Malina Malkani, Everyday Health'e şunları söyledi: "Sıvı alımımızın yaklaşık yüzde 80'i sıvılardan gelirken, kabaca yüzde 20'si sulu meyve ve sebzeler gibi sulu gıdalarda bulunan sıvılardan geliyor."

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Bupa'ya göre pazarda bulduğunuz her meyve veya sebzenin suyu yüksek değil ancak ıspanağın yüzde 93'ü su içeriyor. Aynı zamanda bir süper besindir, yani vücudunuzu ve zihninizi dengede tutmanıza yardımcı olan vitamin ve minerallerle doludur. Bu su gıdasını beslenmenize nasıl ekleyeceğinizi ve ıspanağı her öğüne mükemmel bir katkı haline getiren diğer önemli besin değerlerini gösterelim.

        • 3

          ISPANAK HER ÖĞÜNE EKLENEBİLECEK MÜKEMMEL BİR SU BESİNİDİR

          Su ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olacak sulu yiyecekler istediğinizde ıspanak en iyi yiyeceklerden biridir. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre ıspanak, kavun, çilek ve karpuzla birlikte su içeriği aralığında suyun hemen altındadır. Ispanak aynı zamanda çeşitli öğünlere eklenebilecek kadar çok yönlüdür. Örneğin salataya atabilir, sandviçinize ekleyebilir veya tavuk parmesanınızın üzerine serpebilirsiniz. Meyvenin tatlılığı ıspanağın tadını bastırabileceğinden meyveli smoothie'nize eklemek de kolaydır.

        • 4

          Ispanak suyla dolu tek sebze değildir. Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles Sağlık (UCLA), salatalığın yüzde 96 ile tüm yiyecekler arasında en yüksek su içeriğine sahip olduğunu belirtti.

        • 5

          Iceberg marulu da yüzde 96 oranında suya sahiptir ve lif ve folatla doludur.

        • 6

          Salatanıza veya yemeklere biraz kereviz eklemeyi deneyin çünkü yüzde 95'i su ve yüksek lif içerir.

        • 7

          Diğer yüksek su içerikli gıdalar arasında marul (yüzde 95), domates (yüzde 94) ve kabak (yüzde 94) yer alır. Ispanak ve diğer sebzeler günlük ihtiyacınız olan suyu almanıza yardımcı olabilir, ancak sıvı ihtiyacınızın yalnızca yüzde 20'si yiyeceklerden geldiğinden dehidrasyon meydana geldiğinde suyun yerini alamazsınız.

        • 8

          BU SÜPER YİYECEĞİ DİYETİNİZE EKLEMENİN FAYDALARI

          Süper besin olan ıspanağı hayatınıza serpmek, su ihtiyacınızı karşılamanın mükemmel yoludur ancak bunun başka faydaları da vardır. Ispanak aynı zamanda antioksidan bakımından da yüksektir. Avrupa Beslenme Dergisi'ndeki araştırma, az miktarda ıspanak yemenin bile DNA hasarına karşı korunmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Hücrelerinizi oksidatif hasardan korumak, onları kronik durumlardan korur.

        • 9

          Medical News Today ayrıca ıspanağın demir, kalsiyum ve magnezyum açısından yüksek olduğunu belirtti. Demir, oksijenin akciğerlere taşınmasına yardımcı olur ve fiziksel büyüme, nörolojik gelişim ve hücresel fonksiyon için gereklidir. Kalsiyum kemiklerin ve dişlerin büyümesi için gereklidir, ancak ıspanaktaki yüksek oksalat içeriği nedeniyle kalsiyumun tamamı emilmez. Magnezyum, enerji metabolizmasının yanı sıra kas ve sinir fonksiyonları için de gereklidir. Medical News Today'e göre kan basıncını düzenlemeye de yardımcı olabilir.

        • 10

          Kan basıncından bahsetmişken, Klinik Beslenme Araştırması'nda yapılan bir araştırma, ıspanak tüketiminin kan basıncını düşürmede faydalı olabileceğini gösterdi. Çalışma, yedi günlük ıspanak takviyesi sonrasında hem sistolik hem de diyastolik kan basıncında azalma olduğunu gösterdi.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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