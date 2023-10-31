D VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK

D vitamini sadece kırılgan kemikleri uzak tutmakla kalmıyor, aynı zamanda araştırmalar bağışıklık sisteminizi güçlendirerek soğuk algınlığıyla da savaşabileceğini gösteriyor. D vitamini reseptörü, T ve B hücreleri gibi bağışıklık hücrelerinde eksprese edilir, bu da onların D vitamini alımının hedefleri olduğu anlamına gelir.

Penn State bilim adamlarının araştırması, D vitamininin, enfeksiyon gittikten sonra bağışıklık sisteminin kapanmasına yardımcı olarak bağışıklık tepkisinde rol oynayabileceğini öne sürüyor. Moleküler immünoloji profesörü Margherita Cantorna'ya göre bu, "enfeksiyondan iyileşmeye yardımcı oluyor çünkü birçok enfeksiyonun ölümcüllüğü çok fazla bağışıklık tepkisinden kaynaklanıyor; enfeksiyonun neden olduğu iltihaplanma daha uzun sürüyor ve bağışıklık tepkisi kontrol edilmezse daha şiddetli oluyor."

Yeterli D vitamini seviyesine sahip olmak, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), diyabet ve multipl skleroz gibi bağışıklık aracılı hastalıkları baskılayabilir.