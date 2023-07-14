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        5 milyar 443 milyon dolar ihracat yapıldı

        İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile yılın ilk yarısında 5 milyar 443 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını açıkladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 13:53
        5 milyar 443 milyon dolar ihracat
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        İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul ihracatçıları, yılın ilk 6 ayında 195 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatlarındaki payı yüzde 5 olduğu bildirildi.

        İİB, yılın ilk yarısında, değer bazında en fazla ihracatı 365 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla hayvansal mamuller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya'ya ihracat yaptı.

        AB ÜLKELERİ ZİRVEDE YER ALDI

        İİB tarafından yapılan ihracatta, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya'ya ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artış ve 1 milyar 105 milyon dolar ile AB ülkeleri oldu.

        İİB, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artışla yaklaşık 942 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Haziran ayında en fazla ihracat Faroe Adaları, Irak ve ABD'ye gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, "Farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın aktif üyesi ile İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yarısında 5 milyar 443 milyon dolar tutarında ihracat ile başarılı bir performans sergiledi. İhracat artışı ile kapattığımız haziran ayını, etkinliklerle dolu bir şekilde tamamladık." ifadelerini kullandı.

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