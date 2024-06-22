43 ilin geçiş güzergahındaki araç trafiği havadan görüntülendi

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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, yaşadığı şehirlere dönmek için yeniden yollara akın etti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden başlayan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği gözlemlendi. Kırıkkale Yahşihan ve Ankara Elmadağ ilçeleri arasında zaman zaman trafik yoğunluğunun arttığı görüldü.

REKLAM DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de, vatandaşların seyahatlerinin huzurlu ve güvenli geçirmelerini sağlamak için uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

YARIN ARTMASI BEKLENİYOR Denetimler kapsamında güvenli alana çevrilen araçlarda seyahat eden kişilerin GBT kontrolleri gerçekleştiriliyor, sürücülerin de evrakları kontrol ediliyor. Araç trafiğinin yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.