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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: 25 yaşında hayata veda! Kübra Özdemir'in son görüntüsü! | Son dakika haberleri

        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!

        Bursa'da, İznik Gölü'nde erkek arkadaşı 23 yaşındaki Onur Işık ile bindiği jet ski'nin devrilmesi sonucu suya düşüp boğulan 25 yaşındaki Kübra Özdemir'in, olaydan önce gölün çevresinde çekilip sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:31
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        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
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        Bursa'da olay, dün saat 19.00 sıralarında, İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi.

        İlçe merkezindeki M.A.'ya ait otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Kübra Özdemir (25), çalışma arkadaşı Onur Işık (23) ve yanında 20 yıl önce satın aldığı jet ski’yi getiren patronu ile birlikte İznik Gölü kenarına gitti.

        ARKADAŞIYLA JET SKI'YE BİNDİ

        DHA'da yer alan habere göre Kübra Özdemir, gölde gezip fotoğraf çektirmek için patronundan izin alıp, arkadaşı Onur Işık ile birlikte, jet ski’ye bindi.

        CAN YELEĞİ TAKMADAN AÇILDILAR

        Can yeleği takmayan iki arkadaş, göle açıldı. Bir süre sonra Onur Işık'ın kullandığı jet ski devrildi, iki arkadaş göle düştü.

        KÜBRA YÜZME BİLMİYORDU

        Yüzme bilmediği belirtilen Kübra Özdemir kaybolurken, Onur Işık ise hız motoruna tutunarak yardım bekledi.

        KALP MASAJI YAPILDI KURTARILAMADI

        Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Kübra Özdemir'e ulaştı. Sudan çıkarılan Özdemir, yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

        GERİYE SON GÖRÜNTÜSÜ KALDI

        Kıyıya çıkarılan Onur Işık ise gözaltına alındı. Kübra Özdemir’den geriye bir süre önce İznik Gölü çevresinde çektirip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı. Onur Işık’ın ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #Kübra Özdemir
        #Son dakika haberler
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