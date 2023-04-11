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Öyle ki ebeveynlerimiz dahi doğum öncesi hangi burca sahip olacağımız konusunda tahmin yürütürler. Hatta kaçındıkları ve sempati duydukları burçlar vardır. Peki, 4 Şubat günü doğanlar hangi burçta, yükseleni ve özellikleri neler? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte yanıtlayalım. 4 Şubat hangi burç, 4 Şubat burcu ne, 4 Şubat burcu özellikleri, 4 Şubat burcu erkeği, 4 Şubat burcu kadını, 4 Şubat burcu yorumu, 4 Şubat yükseleni nedir, 4 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 4 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir?

4 Şubat Hangi Burç?

4 Şubat’ta doğanlar hava grubuna ait olan kova burcuna mensuptur. Kova burcu Aralığı 21 Ocak’tan başlayıp 19 Şubat’a kadar sürmektedir. 20 Şubat’ta doğan birey ise balık burcu olmaktadır.

4 Şubat Burcu Ne?

4 Şubat tarihinde doğanlar Kova burcudur. Hava grubunda yer alan bu burcun özellikleri erkeksi/sabit ve pozitif olmasıdır.

4 Şubat Burcu Özellikleri

Sınırsız bir hayal gücünün mantığın kurallarıyla çevrelenmesiyle kova burcu doğmuştur. Tarihte pek çok ünlü isim kova burcuna mensuptur. Hayal güçlerinin geniş olması yaratıcılık anlamında kovalara önemli bir avantajdır. Salt olarak sadece hayalperest değil aynı zamanda mantıklıdırlar. Anı yaşamak kovalara göre bir özellik değildir. Onlar geleceğin inşasını her dakika kafalarında kurarlar. Modern bir düşünce anlayışına sahip olsalar da sabit fikirli olduklarından dolayı geleneksel kafa yapılarının olduğu düşünülebilir. Oysa oldukça yenilikçidirler.

4 Şubat Burcu Erkeği

Kova burcu erkekleri son derece zekidir. Ancak nerede nasıl davranacağını kestirmeniz zordur. Özgürlüğüne oldukça düşkün ve çok yönlü kişilik yapısına sahiptir. Ayrıca çalışkanlardır. Neşeli tavırlarıyla çabuk samimiyet kurarlar. Duygularını daha çok içinde yaşarlar. Değişim ve farklılığın temelleri kova burcuyla atılmıştır. Yeni insanlarla tanışmayı sevdiklerinden dolayı sosyal ortamları da oldukça geniştir. Sürekli aynı şeyleri yapmak kova erkeğini sıkabilir bu yüzden de farklı bir yön arayışına girişebilirler. Akıllı ve kendinden emin kadınlardan hoşlanırlar. Kova burcu erkeği için sadık bir eş diyebiliriz.

4 Şubat Burcu Kadını

Kalıplar içinde yer alamayan kova kadını özgürlüğünden asla ödün vermez. Çevresi tarafından aranılan isimdir. Dostluk kova burcu kadını için oldukça önemlidir ancak kendi düşüncesine benzer düşüncelere sahip olan birini ister. Genellikle çok fazla harcama yaptığını söyleyebiliriz. Bu sebeple maddi konularda zorlayıcı tablolar karşısına çıkabilir. Oldukça dürüst ve güvenilirlerdir. Özellikle bir ilişki içerisindeyse sizi neşelendirir. Çelişkili ifadeler kova kadınına göre değildir. İlişkiler de netlik ararlar. Duygusal olarak hassas yapıları vardır. Bu sebeple empati yetenekleri de gelişmiştir.

4 Şubat Burcu Yorumu

4 Şubat tarihinde doğan kova burçlarının öne çıkan birkaç özelliği vardır. Kova burçları değişim ve yeniliğin temel burçlarındadır. Spontane süren bir hayat kova burçlarına göre değildir. Ayrıca özgürlüklerine son derece düşkündürler. Özgürlüklerinin ihlale uğradığını düşündüğü ortamlardan uzaklaşırlar. Son derece sıcakkanlı ve arkadaş canlısıdırlar. Kolay arkadaş edinip çevrelerini genişletirler. Mantıksal yaklaşımlarda kovadan iyisini bulamazsınız. Bu sebeple planlı ve programlı hareket ederler.

4 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlar da en az burçlar kadar kişilik üzerinde öneme sahiptir. Burcunuzun kişilik özelliklerini taşımadığınızı düşüyorsanız yükselen burcunuza bakmanızı tavsiye ederiz. Yükselen burçlar ortalama 2 saatlik aralıklarla değiş gösterir. Yüksek burcun öğrenilebilmesi için kişinin doğum saati ve dakikası bilinmelidir.

4 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk

Şarkıcı Atilla Taş

Müzisyen Aykan İlkan

Komedyen Polat Labar

Oyuncu ve yönetmen Metin Belgin

Eski basketbolcu Ömer Onan

4 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

İnternet fenomeni Zach King

Oyuncu Gabrielle Anwar

Yazar Peter Driscoll

Rock solisti Alice Cooper

Tarihçi Donald Nicol

Brezilyalı milli futbolcu ve teknik direktör Giovanni Silva de Oliveira

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner