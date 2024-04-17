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        Haberler Gündem 3. Sayfa 39 yıl hapisle aranıyordu! Kanepenin arkasında yakalandı - SON HABERLER

        39 yıl hapisle aranıyordu! Kanepenin arkasında yakalandı!

        Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan, 44 yaşındaki Ü.Ö., evindeki kanepenin arkasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ü.Ö. emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:58
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        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre Ü.Ö.'nün adresini belirleyen ekipler baskın yaptı.

        KANEPENİN ARKASINA SAKLANMIŞ

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        Ü.Ö., evindeki kanepenin arkasında saklanırken yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan Ü.Ö. emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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