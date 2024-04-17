39 yıl hapisle aranıyordu! Kanepenin arkasında yakalandı!
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan, 44 yaşındaki Ü.Ö., evindeki kanepenin arkasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ü.Ö. emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ
DHA'da yer alan habere göre Ü.Ö.'nün adresini belirleyen ekipler baskın yaptı.
KANEPENİN ARKASINA SAKLANMIŞ
Ü.Ö., evindeki kanepenin arkasında saklanırken yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Ü.Ö. emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.