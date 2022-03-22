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3600 ek gösterge son dakika haberleri 22 Mart 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: 3600 ek gösterge nedir, şartları neler, kimleri kapsayacak, kimlere ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Memur emekli maaşlarında iyileştirme yapacak 3600 ek gösterge son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergesinin artırılacağını 2018 yılında açıklamıştı. 3600 ek göstergede ilk somut adımlar 2021 yılında atılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili önemli açıklamalar peş peşe geldi. İşte 3600 ek gösterge son dakika haberler

22.03.2022 - 19:41 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar yansıyacak? Son iki toplantının ardından detaylar netleşmeye başladı. Merak edilenlerle ilgili son noktayı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ortaya koydu. 

  • 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından dün de ikinci toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta planlanıyor. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin mayıs – haziran ayında TBMM’ye sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın ise 2023 yılından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.

  • Bakan Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama:

    Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs’ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis’e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir.

  • DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

    Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye’nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız, Mayıs ayında biter yani iş.

  •  3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK

    Halen 4 yıllık fakülte mezunu öğretmen ve polisler ile dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye, hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabiler. Otuz yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3000 olanlar şu an 5 bin 592 TL, ek göstergesi 2200 olanlar ise 5 bin 435 TL emekli aylığı alıyorlar. Hepsi 3600 ek göstergeye çıkartıldığında emekli aylıkları 6 bin 826 TL’ye yükselecek.

    Otuz yıllık hizmeti bulunanlardan söz konusu meslek mensuplarının emekli ikramiyesi ise halen sırasıyla 202 bin ve 196 bin lira düzeyinde bulunuyor. 3600 ek gösterge bugün yürürlüğe girmiş olsa emekli ikramiyeleri 246 bin liraya çıkacak.

    Tazminat yansıtma oranlarının artırılması halinde bu rakamlar daha da artacak.

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