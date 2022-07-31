Bu kapsamda yükseköğretim mezunu ebe ve diğer sağlık hizmeti sınıfında yer alanlar, jeolog, matematikçi, istatistikçi, kimyagerler avukatlar, hukuk müşavirleri, uzman erbaş ve uzman jandarmalar, bekçiler 3600 ek göstergeye tabi olacaklar. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ek göstergesiz memurlara 600 ek gösterge verilecek. Hiyerarşik yapıyı korumak amacıyla diğer üst düzey çalışanların ek göstergeleri 600 puana kadar artırılacak.