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35 nerenin plakası? 35 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Motorlu kara taşıtlarının ön ve arkasında bulunan, beyaz bir alüminyum zemin üzerine yerleştirilen harfler ile rakamlardan meydana gelen yasal tabelalara, araç plakası adı verilmektedir. Bir aracın trafikte denetlenmesini, o araca cezai ve hukuki sorumluluklar yüklenmesini mümkün kılan araç plakaları, araçların kimlik kartlarıdır. Aynı zamanda araç plakaları, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlar ile belirli bölgeleri işaret ederler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 16.04.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
35 Nerenin Plakası? 35 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Karayollarında seyreden araçların resmî kurumlar tarafından kayıt altına alınmasını ve o aracın kime ait olduğunun belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan plakalar, araçların değişmez parçalarıdır. Peki, 35 hangi şehrin plakası? İzmir ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

35 Plaka Numarası Hangi İlin?

35 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap İzmir olacaktır. Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’in yüzölçümü 12.007 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleşen nüfus sayımına göre 4 milyon 462 bin 56’dır.

İzmir’in sahip olduğu bu kalabalık nüfus, şehirde kullanılan araç sayısına da yansımaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları üzerine yayınladığı veride, İzmir’de trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının 1 milyon 650 bin 646 olduğu görülmüştür. Bu araçlar arasında kamu hizmetine tahsis edilmiş araçlardan kişilere ait olan hususi otomobillere, özel amaca tahsis edilen taşıtlardan iş makinelerine kadar tüm araçlar yer almaktadır.

İzmir İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılmakta olan plaka sisteminde, plakalarda yer alan il kodlarından sonra gelen harf ya da harf grupları o aracın kayıtlı olduğu ilçe hakkında bilgi vermektedir. Araç plakalarında yer alan bu harf gruplarına bakıldığında, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini görmek mümkündür.

İzmir merkez ilçeleri, Ödemiş ilçesi, Selçuk ilçesi, Tire ilçesi, Kınık ilçesi, Menemen ilçesi, Kemalpaşa ilçesi, Urla ilçesi, Seferihisar ilçesi, Kiraz ilçesi, Foça ilçesi, Çeşme ilçesi, Bergama ilçesi, Bayındır ilçesi, Aliağa ilçesi, Torbalı ilçesi ve Dikili ilçesinin plaka harf grupları şu şekildedir:

İzmir Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 35 AAA 01 - 35 AZZ 99
  • 35 AC 001 – 35 AZ 999
  • 35 AC 0001 – 35 AR 9999
  • 35 BAA 01 - 35 BZZ 99
  • 35 CA 001 - 35 CZ 999
  • 35 CAA 001 - 35 CZZ 99
  • 35 DA 001 – 35 DZ 999
  • 35 DAA 01 – 35 DZZ 99
  • 35 EA 001 – 35 EZ 999
  • 35 EAA 01 – 35 EZZ 99
  • 35 FA 001 - 35 FZ 999
  • 35 HA 001 - 35 HZ 999
  • 35 HAA 01 – 35 HZZ 99
  • 35 KA 001 - 35 KZ 999
  • 35 KAA 01 - 35 KZZ 99
  • 35 LA 001 - 35 LZ 999
  • 35 M 8250 – 35 M 9999
  • 35 N 0001 –35 N 9999
  • 35 NA 001 - 35 NZ 999
  • 35 P 0001 – 35 P 9999
  • 35 PA 001 – 35 PZ 999
  • 35 R 0001 – 35 R 9999
  • 35 RA 001 – 35 RZ 999
  • 35 S 0001 – 35 S 9999
  • 35 S 00001 – 35 S 55999
  • 35 SA 001 – 35 SZ 999
  • 35 T 5001 – 35 T 9999
  • 35 TA 001 – 35 TZ 999
  • 35 U 0001 – 35 U 9999
  • 35 UA 001 - 35 UZ 999
  • 35 V 0001 – 35 V 9999
  • 35 VA 001 – 35 VZ 999
  • 35 Y 0001 – 35 Y 9999
  • 35 YA 001 – 35 YZ 999
  • 35 ZA 001 -35 ZZ 999

Ödemiş İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 D 0001 – 35 D 9999
  • 35 K 0001 – 35 K 4000
  • 35 K 69000 – 35 K 73999
  • 35 S 82000 – 35 S 86999
  • 35 Z 0001 – 35 Z 9999
  • 35 ZAA 001 – 35 ZZZ 999

Selçuk İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 LAA 001 – 35 LZZ 99
  • 35 S 59000 – 35 S 59999

Tire İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 K 79000 – 35 K81999
  • 35 M 0001 – 35 M 8249
  • 35 S 74000 – 35 S 76999
  • 35 T 0001 – 35 T 5000
  • 35 YAA 001 – 35 YZZ 999

Kınık İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 FAA 01 – 35 FZZ 99
  • 35 L 0001 – 35 L 9999
  • 35 S 58000 – 35 S 58999

Menemen İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 MAA 01 - 35 MZZ 99
  • 35 S 68000 – 35 S 70999

Kemalpaşa İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 PAA 01 - 35 PZZ 99
  • 35 S 71000 – 35 S 73999

Urla İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 S 56000 – 35 S 56999
  • 35 UAA 01 – 35 UZZ 99

Seferihisar İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 S 60000 – 35 S 60999
  • 35 SAA 001 - 35 SZZ 999

Kiraz İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 AB 0001 – 35 AB 9999
  • 35 S 57000 – 35 S 57999

Foça İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 FA 0283 - 35 FZ 9999

Çeşme İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 K 94001 – 35 K 94999
  • 35 RAA 01 – 35 RZZ 99
  • 35 S 61000 – 35 S 61999

Bergama İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 F 0001 – 35 F 9999
  • 35 K 73999 – 35 K 78999
  • 35 S 77000 – 35 S 81999
  • 35 VAA 01 - 35 VZZ 99

Bayındır İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 E 0001 – 35 E 9999
  • 35 JAA 01 – 35 JZZ 99
  • 35 K 93000 – 35 K 93999
  • 35 S 62000 – 35 S 62999

Aliağa İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 NAA 01 - 35 NZZ 99
  • 35 S 63000 – 35 S 64999

Torbalı İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 K 88000 – 35 K 90999
  • 35 S 65000 – 35 S 67999
  • 35 TAA 01 - 35 TZZ 99

Dikili İlçesi Plaka Kodları:

  • 35 H 0001 – 35 H 9999
  • 35 K 64001 – 35 K 64999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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