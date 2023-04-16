HABERTURK.COM

Kara taşıtlarının trafikte denetlenmesini sağlayan plakalar, üzerlerinde yer alan harfler ve rakamlar vasıtasıyla belirli bölgelerle ilişki içinde olan bir kayıt sisteminin ürünüdürler. Peki, 34 hangi şehrin plakası? İstanbul İlçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

34 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 34 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda cevap İstanbul olacaktır. Tarih boyunca dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi olarak kabul edilmiş olan İstanbul’un bu statüsü, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir.

İstanbul’un 34 plaka numarasına sahip olduğu tarih ise 1962’dir. 1962’nin Ekim ayında alınan bir kararla, Türkiye’deki tüm vilayetlere birer plaka kodu verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar neticesinde o an için vilayet statüsünde olan 67 ile bir numara verilmiş ve İstanbul da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 34 plaka koduna sahip olmuştur.

Gerek Marmara Bölgesi’nin gerekse de Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un yüzölçümü 5.313 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 15 milyon 907 bin 951’dir. Şehrin bu kalabalık nüfusu, araç sayılarına da yansımış ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı İstanbul için 4 milyon 940 bin 10 olarak saptanmıştır. 34 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında kamu hizmeti veren araçlardan hususi otomobillere, özel amaca tahsis edilen araçlardan iş makinelere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

İstanbul İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plakalarda hem iller hem de o illere bağlı ilçelerle alakalı bilgilere ulaşmak mümkündür. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar o aracın hangi ile, plaka kodundan sonra gelen harfler ile harf grupları ise o ile hangi ilçeye kayıtlı olduğunu göstermektedir.

İstanbul’da bulunan 39 ilçenin içinden sizler için seçtiğimiz ilçeler ve bu ilçelerde kullanılan plaka kodları ise şu şekildedir:

Şişli İlçesi Plaka Kodları:

34 AB 0001 – 34 AE 9999

34 FG 001 – 34 FG 999

34 FB 7000 – 34 FB 7999

34 GS 7000 – 34 GS 7999

34 YJ 0001 – 34 YJ 9999

34 YJ 0001 – 34 YJ 9999

Bayrampaşa İlçesi Plaka Kodları:

34 UPA 01 – 34 UZZ 99

34 BK 001 – 34 BM 999

34 BK 0001 – 34 BM 9999

34 BN 0001 – 34 BN 9999

34 DF 0001 – 34 DH 9999

34 DY 0001 – 34 DY 9999

34 EG 0001 – 34 EG 9999

34 YK 0001 – 34 YK 9999

34 ZY 0001 – 34 ZZ 9999

Kadıköy İlçesi Plaka Kodları:

34 CAA 01 – 34 CZZ 99

34 HAA 01 – 34 HZZ 99

34 NAA 01 – 34 NZZ 99

34 Y 0001 – 34 Y 9999

34 YG 001 – 34 YG 999

34 YJ 001 – 34 YJ 999

34 YM 001 – 34 YM 999

34 DA 0001 – 34 DA 9999

34 DB 0001 – 34 DB 9999

34 DC 0001 – 34 DC 9999

34 EL 0001 – 34 EL 9999

34 FB 5000 – 34 FB 5999

34 GS 5000 – 34 GS 5999

34 TS 0001 – 34 TZ 9999

34 UA 0001 – 34 UD 9999

Ümraniye İlçesi Plaka Kodları:

34 GAA 01 – 34 GFZ 99

34 GIA 01 – 34 GIZ 99

34 RAA 01 – 34 RZZ 99

34 DB 001 – 34 DB 999

34 DG 001 – 34 DG 999

34 DJ 001 – 34 DJ 999

34 FB 8000 – 34 FB 8999

34 GS 8000 – 34 GS 8999

34 HM 001 – 34 HM 999

34 DM 001 – 34 DM 999

34 KG 001 – 34 KG 999

34 KB 001 – 34 KB 999

34 KJ 001 – 34 KJ 999

34 KM 001 – 34 KM 999

34 LB 001 – 34 LB 999

34 LG 001 – 34 LG 999

34 LJ 001 – 34 LJ 999

34 LM 001 – 34 LM 999

34 VL 0001 – 34 VU 9999

Eyüp İlçesi Plaka Kodları:

34 GTA 01 – 34 GUZ 99

34 GVA 01 – 34 GVZ 99

34 AK 0001 – 34 AR 9999

34 DU 0001 – 34 DU 9999

34 EC 0001 – 34 EB 9999

34 FB 3000 – 34 FB 3999

34 GS 3000 – 34 GS 3999

34 UM 0001 – 34 UP 9999

34 VA 001 – 34 VA 999

34 VB 001 – 34 VB 999

34 VH 001 – 34 VH 999

34 VK 001 – 34 VL 999

34 VN 001 – 34 VZ 999

34 ZV 0001 – 34 ZV 9999

Haberi Hazırlayan : Türker Üner