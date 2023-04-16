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Tarihte ilk kez kullanıldığı 1893 senesinden itibaren, tüm araçlar için yasal bir zorunluluk haline gelen ve bu özeliğinden hareketle, araçlar için bir nevi tescil belgesi olan plakalar, günümüzde de tüm dünyada kullanılmaktadır. Peki, Türkiye’deki 33 hangi şehrin plakası? Mersin ilçelerinin plaka kodları neler? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

33 Plaka Numarası Hangi İlin?

33 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Mersin olacaktır. Cumhuriyetin ilanının ardından, 1924 tarihinde vilayet statüsü kazanan Mersin’in bu durumu, günümüzde de devam etmektedir.

Mersin’e 33 plaka numarasının verildiği tarih ise 1962’dir. Bu tarihte alınan bir kararla Türkiye’deki tüm vilayetlere, alfabetik sıralamadaki yerlerine göre bir plaka numarası atanmış ve Mersin de 33 numaralı plaka koduna sahip olmuştur.

Akdeniz Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Mersin’in yüzölçümü 15.620 kilometrekare, nüfusu ise 1 milyon 916 bin 432 kişidir. Sahip olduğu bu kalabalık nüfus, şehre kayıtlı olan motorlu taşıtlara da yansımış ve TÜİK’in 2022 yılında hazırlamış olduğu bir veride, Mersin’de trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı 707 bin 703 olarak saptanmıştır.

Mersin İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılmakta olan plakalar, illerin yanında o ile bağlı olan ilçeler hakkında da birtakım bilgiler taşımaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan il kodlarından hemen sonra gelen harfler, bizlere o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlatmaktadır.

Mersin’in merkez ilçeleri, Silifke ilçesi, Gülnar ilçesi, Erdemli ilçesi, Mut ilçesi, Anamur ilçesi, Bozyazı ilçesi, Aydıncık ilçesi ve Çamlıyayla ilçesi plaka harf grupları şu şekildedir:

Mersin Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

33 AC 001 - 33 AZ 999

33 B 0001 - 33 B 9999

33 D 0001 - 33 D 9999

33 DA 001 - 33 DZ 999

33 E 0001 - 33 E 9999

33 EA 001 - 33 EZ 999

33 FA 001 - 33 FZ 999

33 H 0001 - 33 H 9999

33 HA 001 - 33 HZ 999

33 M 0001 - 33 M 9999

33 MA 001 - 33 MA 999

33 N 0001 - 33 N 9999

33 NA 001 - 33 NZ 999

33 P 0001 - 33 P 9999

33 PA 001 - 33 PZ 999

33 RA 001 - 33 RZ 999

33 S 0001 - 33 S 9999

33 SA 001 - 33 SZ 999

33 TA 001 - 33 TZ 999

33 T 0001 - 33 T 9999

Silifke İlçesi Plakası Kodları:

33 K 0001 - 33 K 9999

33 KA 001 - 33 KZ 999

33 J 8000 - 33 J 8999

33 K 0001 - 33 K 9999

33 KAA 01 - 33 KZZ 99

33 M 8000 - 33 M 8999

33 S 8000 - 33 S 8999

33 T 8000 - 33 T 8999

Gülnar İlçesi Plaka Kodları:

33 J 4500 - 33 J 4999

33 M 4500 - 33 M 4999

33 S 4500 - 33 S 4999

33 T 4500 - 33 T 4999

33 YA 001 - 33 YZ 999

Erdemli İlçesi Plaka Kodları:

33 J 6000 - 33 J 6999

33 M 6000 - 33 M 6999

33 S 6000 - 33 S 6999

33 T 6000 - 33 T 6999

33 V 0001 - 33 V 9999

33 VA 001 - 33 VZ 999

Mut İlçesi Plakası Kodları:

33 J 7000 - 33 J 7999

33 M 7000 - 33 M 7999

33 S 7000 - 33 S 7999

33 T 7000 - 33 T 7999

33 UA 001 - 33 UZ 999

Anamur İlçesi Plaka Kodları:

33 LA 001 - 33 LZ 999

33 J 2000 - 33 J 2999

33 M 2000 - 33 M 2999

33 S 2000 - 33 S 2999

33 T 2000 - 33 T 2999

Bozyazı İlçesi Plaka Kodları:

33 J 3500 - 33 J 3999

33 M 3500 - 33 M 3999

33 M 3500 - 33 M 3999

33 T 3500 - 33 T 3999

33 ZA 001 - 33 ZZ 999

Aydıncık İlçesi Plaka Kodları:

33 J 3000 - 33 J 3499

33 M 3000 - 33 M 3499

33 S 3000 - 33 S 3499

33 T 3000 - 33 T 3499

Çamlıyayla İlçesi Plaka Kodları:

33 J 4000 - 33 J 4499

33 M 4000 - 33 M 4499

33 S 4000 - 33 S 4499

33 S 4000 - 33 S 4499

Haberi Hazırlayan : Türker Üner