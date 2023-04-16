Tarihte ilk kez kullanıldığı 1893 senesinden itibaren, tüm araçlar için yasal bir zorunluluk haline gelen ve bu özeliğinden hareketle, araçlar için bir nevi tescil belgesi olan plakalar, günümüzde de tüm dünyada kullanılmaktadır. Peki, Türkiye’deki 33 hangi şehrin plakası? Mersin ilçelerinin plaka kodları neler? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…
33 Plaka Numarası Hangi İlin?
33 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Mersin olacaktır. Cumhuriyetin ilanının ardından, 1924 tarihinde vilayet statüsü kazanan Mersin’in bu durumu, günümüzde de devam etmektedir.
Mersin’e 33 plaka numarasının verildiği tarih ise 1962’dir. Bu tarihte alınan bir kararla Türkiye’deki tüm vilayetlere, alfabetik sıralamadaki yerlerine göre bir plaka numarası atanmış ve Mersin de 33 numaralı plaka koduna sahip olmuştur.
Akdeniz Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Mersin’in yüzölçümü 15.620 kilometrekare, nüfusu ise 1 milyon 916 bin 432 kişidir. Sahip olduğu bu kalabalık nüfus, şehre kayıtlı olan motorlu taşıtlara da yansımış ve TÜİK’in 2022 yılında hazırlamış olduğu bir veride, Mersin’de trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı 707 bin 703 olarak saptanmıştır.
Mersin İlçelerinin Plaka Kodları
Türkiye’de kullanılmakta olan plakalar, illerin yanında o ile bağlı olan ilçeler hakkında da birtakım bilgiler taşımaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan il kodlarından hemen sonra gelen harfler, bizlere o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlatmaktadır.
Mersin’in merkez ilçeleri, Silifke ilçesi, Gülnar ilçesi, Erdemli ilçesi, Mut ilçesi, Anamur ilçesi, Bozyazı ilçesi, Aydıncık ilçesi ve Çamlıyayla ilçesi plaka harf grupları şu şekildedir:
Mersin Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 33 AC 001 - 33 AZ 999
- 33 B 0001 - 33 B 9999
- 33 D 0001 - 33 D 9999
- 33 DA 001 - 33 DZ 999
- 33 E 0001 - 33 E 9999
- 33 EA 001 - 33 EZ 999
- 33 FA 001 - 33 FZ 999
- 33 H 0001 - 33 H 9999
- 33 HA 001 - 33 HZ 999
- 33 M 0001 - 33 M 9999
- 33 MA 001 - 33 MA 999
- 33 N 0001 - 33 N 9999
- 33 NA 001 - 33 NZ 999
- 33 P 0001 - 33 P 9999
- 33 PA 001 - 33 PZ 999
- 33 RA 001 - 33 RZ 999
- 33 S 0001 - 33 S 9999
- 33 SA 001 - 33 SZ 999
- 33 TA 001 - 33 TZ 999
- 33 T 0001 - 33 T 9999
Silifke İlçesi Plakası Kodları:
- 33 K 0001 - 33 K 9999
- 33 KA 001 - 33 KZ 999
- 33 J 8000 - 33 J 8999
- 33 K 0001 - 33 K 9999
- 33 KAA 01 - 33 KZZ 99
- 33 M 8000 - 33 M 8999
- 33 S 8000 - 33 S 8999
- 33 T 8000 - 33 T 8999
Gülnar İlçesi Plaka Kodları:
- 33 J 4500 - 33 J 4999
- 33 M 4500 - 33 M 4999
- 33 S 4500 - 33 S 4999
- 33 T 4500 - 33 T 4999
- 33 YA 001 - 33 YZ 999
Erdemli İlçesi Plaka Kodları:
- 33 J 6000 - 33 J 6999
- 33 M 6000 - 33 M 6999
- 33 S 6000 - 33 S 6999
- 33 T 6000 - 33 T 6999
- 33 V 0001 - 33 V 9999
- 33 VA 001 - 33 VZ 999
Mut İlçesi Plakası Kodları:
- 33 J 7000 - 33 J 7999
- 33 M 7000 - 33 M 7999
- 33 S 7000 - 33 S 7999
- 33 T 7000 - 33 T 7999
- 33 UA 001 - 33 UZ 999
Anamur İlçesi Plaka Kodları:
- 33 LA 001 - 33 LZ 999
- 33 J 2000 - 33 J 2999
- 33 M 2000 - 33 M 2999
- 33 S 2000 - 33 S 2999
- 33 T 2000 - 33 T 2999
Bozyazı İlçesi Plaka Kodları:
- 33 J 3500 - 33 J 3999
- 33 M 3500 - 33 M 3999
- 33 M 3500 - 33 M 3999
- 33 T 3500 - 33 T 3999
- 33 ZA 001 - 33 ZZ 999
Aydıncık İlçesi Plaka Kodları:
- 33 J 3000 - 33 J 3499
- 33 M 3000 - 33 M 3499
- 33 S 3000 - 33 S 3499
- 33 T 3000 - 33 T 3499
Çamlıyayla İlçesi Plaka Kodları:
- 33 J 4000 - 33 J 4499
- 33 M 4000 - 33 M 4499
- 33 S 4000 - 33 S 4499
- 33 S 4000 - 33 S 4499