Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik 33 Nerenin Plakası? 33 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?

33 nerenin plakası? 33 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Bir aracın trafikte denetlenmesine imkan veren ve o aracın hukuki sorumluluğunun kimde olduğunu gösteren tabelalara araç plakaları adı verilmektedir. Genellikle karayolunda seyreden motorlu taşıtların ön ve arka tamponlarında bulunan plakalar, o araçların kimlik kartları olma özelliği gösterirler. Üzerlerinde yer alan harf ve rakamlarla belirli bir bölgeyi işaret eden plakaların her biri birbirinden farklıdırlar. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 16.04.2023 - 00:15 | Güncelleme: ABONE OL
33 Nerenin Plakası? 33 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tarihte ilk kez kullanıldığı 1893 senesinden itibaren, tüm araçlar için yasal bir zorunluluk haline gelen ve bu özeliğinden hareketle, araçlar için bir nevi tescil belgesi olan plakalar, günümüzde de tüm dünyada kullanılmaktadır. Peki, Türkiye’deki 33 hangi şehrin plakası? Mersin ilçelerinin plaka kodları neler? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

33 Plaka Numarası Hangi İlin?

33 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Mersin olacaktır. Cumhuriyetin ilanının ardından, 1924 tarihinde vilayet statüsü kazanan Mersin’in bu durumu, günümüzde de devam etmektedir.

Mersin’e 33 plaka numarasının verildiği tarih ise 1962’dir. Bu tarihte alınan bir kararla Türkiye’deki tüm vilayetlere, alfabetik sıralamadaki yerlerine göre bir plaka numarası atanmış ve Mersin de 33 numaralı plaka koduna sahip olmuştur.

Akdeniz Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Mersin’in yüzölçümü 15.620 kilometrekare, nüfusu ise 1 milyon 916 bin 432 kişidir. Sahip olduğu bu kalabalık nüfus, şehre kayıtlı olan motorlu taşıtlara da yansımış ve TÜİK’in 2022 yılında hazırlamış olduğu bir veride, Mersin’de trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı 707 bin 703 olarak saptanmıştır.

Mersin İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılmakta olan plakalar, illerin yanında o ile bağlı olan ilçeler hakkında da birtakım bilgiler taşımaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan il kodlarından hemen sonra gelen harfler, bizlere o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlatmaktadır.

Mersin’in merkez ilçeleri, Silifke ilçesi, Gülnar ilçesi, Erdemli ilçesi, Mut ilçesi, Anamur ilçesi, Bozyazı ilçesi, Aydıncık ilçesi ve Çamlıyayla ilçesi plaka harf grupları şu şekildedir:

Mersin Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 33 AC 001 - 33 AZ 999
  • 33 B 0001 - 33 B 9999
  • 33 D 0001 - 33 D 9999
  • 33 DA 001 - 33 DZ 999
  • 33 E 0001 - 33 E 9999
  • 33 EA 001 - 33 EZ 999
  • 33 FA 001 - 33 FZ 999
  • 33 H 0001 - 33 H 9999
  • 33 HA 001 - 33 HZ 999
  • 33 M 0001 - 33 M 9999
  • 33 MA 001 - 33 MA 999
  • 33 N 0001 - 33 N 9999
  • 33 NA 001 - 33 NZ 999
  • 33 P 0001 - 33 P 9999
  • 33 PA 001 - 33 PZ 999
  • 33 RA 001 - 33 RZ 999
  • 33 S 0001 - 33 S 9999
  • 33 SA 001 - 33 SZ 999
  • 33 TA 001 - 33 TZ 999
  • 33 T 0001 - 33 T 9999

Silifke İlçesi Plakası Kodları:

  • 33 K 0001 - 33 K 9999
  • 33 KA 001 - 33 KZ 999
  • 33 J 8000 - 33 J 8999
  • 33 K 0001 - 33 K 9999
  • 33 KAA 01 - 33 KZZ 99
  • 33 M 8000 - 33 M 8999
  • 33 S 8000 - 33 S 8999
  • 33 T 8000 - 33 T 8999

Gülnar İlçesi Plaka Kodları:

  • 33 J 4500 - 33 J 4999
  • 33 M 4500 - 33 M 4999
  • 33 S 4500 - 33 S 4999
  • 33 T 4500 - 33 T 4999
  • 33 YA 001 - 33 YZ 999

Erdemli İlçesi Plaka Kodları:

  • 33 J 6000 - 33 J 6999
  • 33 M 6000 - 33 M 6999
  • 33 S 6000 - 33 S 6999
  • 33 T 6000 - 33 T 6999
  • 33 V 0001 - 33 V 9999
  • 33 VA 001 - 33 VZ 999

Mut İlçesi Plakası Kodları:

  • 33 J 7000 - 33 J 7999
  • 33 M 7000 - 33 M 7999
  • 33 S 7000 - 33 S 7999
  • 33 T 7000 - 33 T 7999
  • 33 UA 001 - 33 UZ 999

Anamur İlçesi Plaka Kodları:

  • 33 LA 001 - 33 LZ 999
  • 33 J 2000 - 33 J 2999
  • 33 M 2000 - 33 M 2999
  • 33 S 2000 - 33 S 2999
  • 33 T 2000 - 33 T 2999

Bozyazı İlçesi Plaka Kodları:

  • 33 J 3500 - 33 J 3999
  • 33 M 3500 - 33 M 3999
  • 33 M 3500 - 33 M 3999
  • 33 T 3500 - 33 T 3999
  • 33 ZA 001 - 33 ZZ 999

Aydıncık İlçesi Plaka Kodları:

  • 33 J 3000 - 33 J 3499
  • 33 M 3000 - 33 M 3499
  • 33 S 3000 - 33 S 3499
  • 33 T 3000 - 33 T 3499

Çamlıyayla İlçesi Plaka Kodları:

  • 33 J 4000 - 33 J 4499
  • 33 M 4000 - 33 M 4499
  • 33 S 4000 - 33 S 4499
  • 33 S 4000 - 33 S 4499
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
32 nerenin plakası?
32 nerenin plakası?
31 nerenin plakası?
31 nerenin plakası?
30 nerenin plakası?
30 nerenin plakası?
En yaşlı kaplumbağa'Tuki' yeni yaşına girdi
En yaşlı kaplumbağa'Tuki' yeni yaşına girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.