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Piyasalarda "Kara Pazartesi" yaşanırken sigortacılık sektöründe dev bir satın alma gerçekleşti. İngiliz Aon Plc, İrlanda merkezli Willis Towers Watson (Willis) şirketini tamamı hisse bazında gerçekleşen 30 milyar doları bulan bir anlaşmayla satın aldı.

Aon'un WTW hamlesi sigortacılık sektörünün tarihindeki en büyük satın alma olarak kayıtlara geçerken alanında dünyanın en büyük üç şirketinden ikisinin birleşmesiyle doğacak 80 milyar dolarlık dev şirket dünyanın da en büyüğü olacak. Böylece ABD'li Marsh & McLennan tahtını devredecek.

Anlaşmanın koronavirüs salgını, iklim değişikliği ve finansal piyasalardaki çalkantı nedeniyle küresel risklerin arttığı ve sigortacılık sektörünün de tartışıldığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Satın alma anlaşmasına göre, Willis yatırımcıları her bir hisse için 1.08 Aon hissesi alacak. Yeni oluşacak şirkette Aon hissedarlarının payı yüzde 63, Willis'in ise yüzde 37 olacak. Birleşmeyle operasyonel maliyetlerde 800 milyon dolarlık tasarruf bekleniyor. Aon şirket merkezini Londra'da tutmaya devam ederken, şirketi de CEO Greg Case yönetecek. Willis CEO'su John Haley ise başkanlık koltuğuna oturacak.

Piyasalarda dün yaşanan sert düzeltme esnasında gelen satın alma haberi sonrası Aon hisseleri yüzde 16, Willis hisseleri ise yüzde 8 düşmüştü.

Reuters'a konuşan Aon CEO'su Greg Case, sektördeki 250 kıdemli meslektaşıyla pazartesi günü konuştuğunu belirterek anlaşmanın herkese güç verdiğini söyledi.

Case, "Volatilite dünyasında müşteriler varlıklarını korumaya ihtiyaç duyuyor." şeklinde konuştu.

1 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT

Birleşme sayesinde şirketin sektördeki fiyatlama gücünün daha da artması bekleniyor. İki şirket; havayollarından büyük spor etkinliklerine, doğal afetlerden yatırım ve çalışan faydalarına yönelik anlaşmalara, reasürörlerin broker anlaşmalarına kadar kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

Aon - Willis işbirliği risk, emeklilik ve sağlık işlerinin yanı sıra siber güvenlik, fikri mülkiyet hakları ve iklim riski gibi konularda da şirketin elini güçlendiriyor fakat regülatörlerin birleşmeyle ilgili kararı beklenecek. Aon CFO'su Davies işlemin gerekli onlayları alacağına inandıklarını belirterek "Anti tröst konusunda harika bir danışmanlık aldık." dedi fakat anlaşma gerçekleşmediği takdirde Aon, Willis'e 1 milyar dolar ödeme yapacak.

Görüşmeler esnasında Aon tarafında Credit Suisse, Willis tarafında ise Goldman Sachs aracılık faaliyetlerini yürüttü.