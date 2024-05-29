Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 29 MAYIS'TA NE OLDU? İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşti ve tarihteki önemi nedir? 29 Mayıs 1453 İstanbul fethi kısa tarihçesi

        29 Mayıs'ta ne oldu? İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşti ve tarihteki önemi nedir?

        Fatih Sultan Mehmed tarafından fethi gerçekleştirilen İstanbul kuşatması, tarihin önemli dönümlerinden biridir. Jeopolitik konumu ve tarihi ile ilgi uyandıran İstanbul, 1453 yılında fethedildiğinde bu büyük zafer o zamanlar bile dünya tarihini değiştirmişti. Peki, 29 Mayıs'ta tam olarak ne oldu? İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşti ve tarihteki önemi nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 08:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul, bundan tam 571 sene önce fethedildi. Fatih Sultan Mehmed tarafından kazanılan zaferle bir çağ kapandı ve resmen Yeni Çağ başladı. Peki, 29 Mayıs'ta tam olarak ne oldu? İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşti ve tarihteki önemi nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          29 MAYIS'TA NE OLDU?

          6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Bu tarih Hicri takvim ile 857 yılına denk gelmektedir.

        • 3

          29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNİN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?

          II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" (Roma İmparatoru, Osmanlı Türkçesi) unvanları ile anıldı.

          Fatih, HZ. Muhammed'in İstanbul ile ilgili hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" kabul edilmektedir.

          II. Mehmed, bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed, Avrupa'da tanınan adıyla: Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelip 3 Mayıs 1481'de ölmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

          II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" ünvanları ile anıldı.

        • 4

          Aralarında; ünlü askerlerin, siyasilerin, yazarların da olduğu birçok yabancı, İstanbul'a methiyeler dizdi.

          - Dünya; tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. (Napolyon Bonapart)

          - Diğer bütün kentler ölümlüdür ama sanıyorum İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır. (Petrus Gyllius)

          - Yeryüzünde İstanbul kadar uygun bir yere kurulmuş bir şehir yoktur. (Pedro

          - Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın… İstanbul, arkandan gelecektir. (Konstantinos Kavafis),

          - Dünyanın başkenti olarak tercih edilebilecek tek yer İstanbul’dur. (Baron De Tott)

        • 5

          - İnsanın muhayyilesi ancak İstanbul kadar güzel bir şehir hayâl edebilir. (Sir Henry Layard)

          - İstanbul, biricik ve kıyas kabul etmeyen bir şehirdir. Manzarasının güzelliği asla çizilemez. (Alphonse De Lamartine)

          - İstanbul, Asya ile Avrupa’nın uyumlu estetiğini, insanın dili tutulacak derecede âhenkle aksettiriyor. (Fontmagne)

          - Daha muhteşem bir manzara yeryüzünde mevcut değildir. Haşmetli kubbeleri, birbirinden güzel sayfiyeleri ile İstanbul, dünya şehirlerinin kraliçesidir. (Lady Dorina Neave)

          - İstanbul, insana hayat, yaşama sevinci, neşe ve güzellik duygusu veren emsalsiz bir şehirdir. (Mrs. Max Müller)

        İstanbul'un fethi kutlu olsun mesajları
        İstanbul'un fethi kutlu olsun mesajları
        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
        Bugün okullar tatil mi?
        Bugün okullar tatil mi?
        29 Mayıs'ta hastane ve eczane açık mı?
        29 Mayıs'ta hastane ve eczane açık mı?
        29 Mayıs’ta banka, borsa, market, AVM açık mı?
        29 Mayıs’ta banka, borsa, market, AVM açık mı?
        29 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?
        29 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Habertürk Anasayfa