29 Mayıs'ta banka, borsa, market, AVM açık mı? 29 Mayıs Çarşamba banka, borsa, market, AVM çalışıyor mu?

29 MAYIS’TA BANKA, BORSA, MARKET, AVM AÇIK MI?

29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için banka, borsa, hastane, eczane gibi yerler açık olacak. Marketler ve AVM’ler normal çalışma saatlerinde devam edecek.

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil olmadığı için yarın okullar açık olacak; özel ve kamu sektörü mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.