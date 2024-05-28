Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 29 Mayıs’ta banka, borsa, market, AVM açık mı? 29 Mayıs Çarşamba banka, borsa, market, AVM çalışıyor mu?

        29 Mayıs'ta banka, borsa, market, AVM açık mı? 29 Mayıs Çarşamba banka, borsa, market, AVM çalışıyor mu?

        29 Mayıs kutlamaları için geri sayım başladı. İstanbul'un fethinin 571.yılı dolasıyla bugünün önemine vurgu yapılacak. 29 Mayıs bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Peki 29 Mayıs'ta banka, borsa, market, AVM açık mı? 29 Mayıs Çarşamba banka, borsa, market, AVM çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu yıl 571.yılı kutlanacak olan 29 Mayıs İstanbul’un Fethi için geri sayım başladı. İşte, 29 Mayıs’ta banka, borsa, market, AVM çalışma durumu

        • 2

          29 MAYIS’TA BANKA, BORSA, MARKET, AVM AÇIK MI?

          29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için banka, borsa, hastane, eczane gibi yerler açık olacak. Marketler ve AVM’ler normal çalışma saatlerinde devam edecek.

          29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

          29 Mayıs resmi tatil olmadığı için yarın okullar açık olacak; özel ve kamu sektörü mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.

        • 3

          29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          İBB, İstanbul’un Fethi’nin 571. yılını bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

          İBB'den açıklama geldi; "İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak."

        • 4

          29 MAYIS'TA NE OLDU?

          6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Olayın sonucunda; 1123 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkıldı ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline geldi. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin
        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Habertürk Anasayfa