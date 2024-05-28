29 Mayıs'ta banka, borsa, market, AVM açık mı? 29 Mayıs Çarşamba banka, borsa, market, AVM çalışıyor mu?
29 Mayıs kutlamaları için geri sayım başladı. İstanbul'un fethinin 571.yılı dolasıyla bugünün önemine vurgu yapılacak. 29 Mayıs bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Peki 29 Mayıs'ta banka, borsa, market, AVM açık mı? 29 Mayıs Çarşamba banka, borsa, market, AVM çalışıyor mu?
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Bu yıl 571.yılı kutlanacak olan 29 Mayıs İstanbul’un Fethi için geri sayım başladı. İşte, 29 Mayıs’ta banka, borsa, market, AVM çalışma durumu
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29 MAYIS’TA BANKA, BORSA, MARKET, AVM AÇIK MI?
29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için banka, borsa, hastane, eczane gibi yerler açık olacak. Marketler ve AVM’ler normal çalışma saatlerinde devam edecek.
29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
29 Mayıs resmi tatil olmadığı için yarın okullar açık olacak; özel ve kamu sektörü mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.
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29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB, İstanbul’un Fethi’nin 571. yılını bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.
İBB'den açıklama geldi; "İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak."
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29 MAYIS'TA NE OLDU?
6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Olayın sonucunda; 1123 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkıldı ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline geldi. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.