Bugün okullar tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi?
Bu sene 571. yılı kutlanan İstanbul fethi için milyonlarca ebeveyn, 29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bugün toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek. Peki, 29 Mayıs İstanbul'un fethinde okullar tatil mi, bugün okul var mı? İşte, detaylar...
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29 Mayıs İstanbul'un fethi gündemdeki yerini alırken, ebeveynler ve öğrenciler bugün okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte, detaylar...
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29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul'un Fethi olarak kutlanan 29 Mayıs, resmi tatil olarak kabul edilmiyor.
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29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNDE OKULLAR TATİL Mİ?
29 Mayıs resmi tatil olmadığı için yarın okullar açık olacak; özel ve kamu sektörü mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.
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29 MAYIS'TA NE OLDU?
6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Olayın sonucunda; 1123 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkıldı ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline geldi. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.