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        Haberler Bilgi Gündem 29 Mayıs yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs 2024 PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık?

        29 Mayıs Çarşamba günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

        29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü için bekleyiş sürüyor. Bu anlamlı günde kargo işlemleri olan kişiler tarafından 29 Mayıs'ta kargoların açık olup olmadığına ilişkin sorgulamalar yapılıyor. Peki, 29 Mayıs'ta kargolar çalışacak mı, kaça kadar hizmet veriyor? İşte 29 Mayıs kargoların çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:36
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        • 1

          Bu sene çarşamba gününe denk gelen 29 Mayıs İstanbul'un Fethi için resmi tatil mi sorgulamaları yapılırken bir yandan da kargo işlemleri olan kişiler " 29 Mayıs kargolar açık mı, kaça kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte kargoların çalışma durumu ve saatleri...

        • 2

          29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

          Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olsa da 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil değildir. Ülke genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak bu önemli günde okullar ve iş yerleri açık olacak.

        • 3

          29 MAYIS PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

          29 Mayıs 2024 Çarşamba günü okullar, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları faaliyet gösterecek.

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