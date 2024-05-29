29 Mayıs İstanbul fethinde eczaneler, hastaneler,sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu?
29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlanırken, bazı sağlık kurumlarının mesai saatleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda vatandaşlar aile hekimi, eczane, sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethinde eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte detaylar...
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Fatih Sultan Mehmed'in 29 Mayıs 1453 yılında gerçekleştirdiği İstanbul fethinin bu sene 571, yılını kutluyoruz. Bu noktada vatandaşlar, 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını ve sağlık kuruluşlarının mesai saatlerini merak ediyor. Peki, 29 Mayıs'ta hastane, eczane, sağlık ocağı açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu? İşte, detaylar...
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29 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
İstanbul'un fethi resmi tatil olmadığından 29 Mayıs Çarşamba 2024 yani bugün hastaneler normal saatlerinde hizmet verecek. Aynı şekilde aile hekimleri de mesai saatleri kapsamında hasta muayenesi yapacak.
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29 MAYIS'TA ECZANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Eczaneler ve sağlık ocakları da normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.
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2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı