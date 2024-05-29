Fatih Sultan Mehmed'in 29 Mayıs 1453 yılında gerçekleştirdiği İstanbul fethinin bu sene 571, yılını kutluyoruz. Bu noktada vatandaşlar, 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını ve sağlık kuruluşlarının mesai saatlerini merak ediyor. Peki, 29 Mayıs'ta hastane, eczane, sağlık ocağı açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu? İşte, detaylar...