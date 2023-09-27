Yaz döneminin sona ermesiyle birçok dizi ve televizyon programı yeni sezonuyla izleyici ile buluştu. Günün televizyon programı ve dizilerini ulusal kanallar TV yayın akışında paylaştı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 27 Eylül 2023 Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...