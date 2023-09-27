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        Haberler Televizyon 27 Eylül 2023 TV yayın akışı listesi: Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?

        27 Eylül 2023 TV yayın akışı listesi: Televizyonda bugün hangi dizi ve filmler var?

        Televizyonda bugün ne var sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ulusal kanallar haftanın yedi günü yayın akışını kendi sitesi üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Birçok dizi yaz döneminin sona ermesinin ardından yeni sezonu ile televizyon izleyicisi ile buluşurken, televizyon programları yeni bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 27 Eylül 2023 Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:28
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        • 1

          Yaz döneminin sona ermesiyle birçok dizi ve televizyon programı yeni sezonuyla izleyici ile buluştu. Günün televizyon programı ve dizilerini ulusal kanallar TV yayın akışında paylaştı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 27 Eylül 2023 Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

          12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          23:45 Aile

          02:15 Kayıp İnci

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Dönence

          00:15 Yerli Dizi

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Benim Tatlı Yalanım

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Yüksek Sosyete

          16:00 Güzel Köylü

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çöp Adam

          20:00 Çöp Adam

          00:15 Ömer

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Yerli Sinema Bergen

          23:20 Safir

          02:35 Aldatmak

        • 6

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlker Karagöz Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 En Hamarat Benim

          15:00 Bu Tabak Kimin?

          17:30 Yabani

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Adım Farah

          23:30 Hudutsuz Sevda

          02:00 Yabani

        • 7

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

          11:15 MasterChef Türkiye All Star

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        • 8

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          07:00 Kalk Gidelim

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          16:10 Diriliş Ertuğrul

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Benim Güzel Ailem

          00:15 3’te 3

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

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