Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi olarak, çocuklara yönelik bu özel gün olan 23 Nisan'ı, geleceğin teminatı olarak görmüş ve onlara olan güvenini ifade etmiştir. Bu milli günde sevdiklerinizin bayramını sizler için derlediğimiz en güzel 23 Nisan mesajlarıyla kutlayabilirsiniz. İşte, en güzel, kısa, uzun, resimli ve farklı 23 Nisan kutlu olsun mesajları...