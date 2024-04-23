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        Haberler Yaşam EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, anlamlı kısa, uzun 2,3,4 kıtalık 23 Nisan ile ilgili şiirler

        En güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri: Bugüne özel, anlamlı, kısa, uzun 2,3,4 kıtalık 23 Nisan ile ilgili şiirler yayınlandı

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda en çok gündeme gelen konular arasında 23 Nisan şiirleri ile öne çıkıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de en güzel 23 Nisan şiirleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. İlkokul,ortaokul ve lise öğrencileri 23 Nisan ile ilgili şiirleri okuyacak ve törenlerde Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bugünün önemine vurgu yapılacak. İşte çocuklara armağan edilen bu büyük bayramda sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:41
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        • 1

          Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan şiirleri araştırması yapılıyor. Okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı. Öğrencilerin gündeminde ise kısa ve uzun 23 Nisan 2,3,4 kıtalık şiirler yer alıyor. İşte 23 Nisan en güzel, kısa, uzun, anlamlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 23 Nisan şiirleri seçenekleri

        • 2

          23 NİSAN ŞİİRLERİ İÇİN EN GÜZEL SEÇENEKLER

          23 NİSAN BİR ARMAĞAN

          Sanki her tarafta var bir düğün.

          Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

          Bugün yirmi üç nisan,

          Hep neşeyle doluyor insan.

          İşte, bugün bir meclis kuruldu,

          Sonra hemen padişah kovuldu.

          Bugün yirmi üç nisan,

          Hep neşeyle doluyor insan.

          Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

          Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

          Bugün yirmi üç nisan,

          Hep neşeyle doluyor insan.

          Saip EGÜZ

        • 3

          2-3-4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

          DÜNYA ÇOCUK YILINDA -1- (BEHÇET NECATİGİL)

          Bütün çocuklar
          Yokluk bilmesinler
          Et, şeker, süt bulsunlar
          Giyimli, tok ve rahat
          Gitsinler okullara
          Sınıflarını geçsinler.

          Büyükler biraz daha yorulsun
          Onlar da büyüsünler
          Onlar da mesut olsunlar
          Geçti, kaç savaş ezikliği
          Çocukları düşünsünler
          Çocuklar iyi gün görsünler.

        • 4

          ÇOCUKLAR (GÜLTEN AKIN)

          Çocuklar
          Onlar artık konuklardır
          Herkes kendince ağırlar konuklarını
          Kimi şakıya şakıya
          Kimi susarak, yumuşak
          Yaşadıkça eskir, ağırlaşır
          Artar boşluk
          Gün ayrı galaksiler
          Uzaklaşır kaç bin ışık yılı
          Sevgilerin, özlemlerin
          Miadı dolmuşsa
          Zorla zorla zorla
          Nereye kadar
          Onlar hoşça gitsinler
          Kalmalı bir eyyam daha
          Utana sıkıla

        • 5

          ÇOCUKLARIMA (AZİZ NESİN)


          Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
          Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
          Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
          Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler


          Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
          Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
          De ki bütün işe yarayanlar
          İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

        • 6

          ÇOCUK VE HÜZÜN (SUNAY AKIN)

          Ne zaman bir çocuk ölse
          gözü evlerinde
          annesinin kavurduğu
          helvada
          kalır

          Yoksul bir çocuk görsem
          yağmur altında üşüyen
          köprü olmak geçer
          hiç değilse
          içimden

        • 7

          GECE VE ANNE (OYA UYSAL)
          Anlamını bulmaktan korkup hayra zorlarken rüyayı
          içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

          Çıkıp yürüsem şimdi elinden kurtulup gecenin
          bitecek sanki yeryüzü,
          ansızın uçurum.

          Ey! durgun saçları karıştıran hayal.
          Affetmeye yatkın ruhumun bağışlamadığı gölge,
          terket beni, beni terket ve karış geçmişe.

          Ve artık istemem saçlarımda gezinse de ellerin
          soruları karışmış yanıtlar gibiyiz, yanlış,
          geceden doğmalıydım ben, geceden,
          kendime anne olmuşum meğer
          sokakları kovalarken çocuklar.

          Durup düşündüm de bende gülümseyen bir resmi yok
          içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        • 8

          ÇOCUKÇA DA BEN DE VARIM (ÖZDEMİR ASAF)

          Ben böyle yazdım sanma
          Ben böyle düşündüm
          Başından beri
          Sözcükler koşuyordu
          Düşünmelerimin ardından
          Çocuklar, çocuklar gibi
          Bayram yerlerinde

          Çocuklar oynuyordu
          Düşlerimin içindeki
          Bayram yerlerinde

          Ben onlara
          Hiçbir zaman
          Kapalı perdeleri göstermedim
          Kapalı kapıları göstermedim

        • 9

          BÜYÜMÜŞ ÇOCUK ŞİİRİ (DİDEM MADAK)

          Artık büyüdü diyorlar bana
          Ekmeğini salatanın suyuna banma
          Ben artık büyüyüm Füsun
          Zengin evlerinde Harry Potter oldum bu yaştan sonra
          İstanbul'un kargaları İstanbul kadar kocaman
          Bağırmak denen bir adam saltanatını kurmuş burada
          Birçok şarkının ortasında yürürken İstiklal Caddesi
          Tomtom Mahallesi'ne taşıyor beni
          Ben yürümüyorum Füsun cadde yürüyor
          Bir cadı olduğumu burdan anlıyorum
          Hiçbir takım tutmuyorum, yıldızların takımından başka
          Bilirsin işte erkekler büyükayı, kadınlar küçük cezve
          Bugün bir harf girdi atmosferime, tutuştu ve yandı
          Siyah bir gelinliğe benzeyecek bu şiir
          Uzun kuyruklusundan

          İmgelerle yer değiştiriyorum Füsun
          Şiirin bir odasına üç yüz milyon vereceğim
          Durmadan mazmunlara sürgün gidiyorum olmuyor böyle.
          Cümle kapıların önünde kelimelerle beş taş oynuyorum.
          Karanlık sokaklardan biraz korkuyorum
          Ama korkmuyorum da esasında.
          Pardon diyorum ayağıma bastığında dünya
          saçlarımın ucundan başlıyor artık kırılma
          Kelimelerin tadına bakıyorum
          Zehrinden korktuğum acı kelimeler yutuyorum yanlışlıkla.

          kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında
          Elimde tuttuğum sigara
          Ucu olmayan dize yakışıyor şiire

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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