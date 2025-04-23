23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte, resmi tatil kapsamında hangi kurumların açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Özellikle noter işlemleri olan vatandaşlar, bugün nöbetçi noterlerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba bugün nöbetçi noterler çalışıyor mu, yoksa kapalı mı?