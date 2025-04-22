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        Haberler Bilgi Yaşam 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan’da toplu ulaşım metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

        23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu ulaşım metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Çarşamba günü etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı bu noktada merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl toplu taşıma 23 Nisan'da ücretsizdi. Peki 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu ulaşım metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:02
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        • 1

          23 Nisan tarihinde toplu taşımaların durumu merak ediliyor. Önceki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyordu. Peki 23 Nisan 2025 toplu taşıma ücretsiz mi?

        • 2

          İSTANBUL'DA 23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

          İETT'den yapılan açıklamaya göre 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek. İETT'den yapılan açıklamada, "Tüm milli ve dini bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.

          ANKARA

          EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

          Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

          EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

        • 3

          KOCAELİ

          Kocaeli Büyükşehir, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptığını duyurdu. Böylece otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında uygulanacak ücretsiz seferler sayesinde aileler, çocukları ile birlikte hem Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine hem de şehir içi gezilere ücretsiz şekilde erişebilecek.

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