23 Nisan'da AVM'ler açık mı? 23 Nisan AVM'ler çalışıyor mu, açılış ve kapanış saatleri kaç?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Resmi tatillerde pek çok kurum kapalı olur. 23 Nisan sebebiyle AVM'lerde çocuklara özel etkinlikler düzenlenir. Peki 23 Nisan'da AVM'ler açık mı? 23 Nisan AVM'ler çalışıyor mu, açılış ve kapanış saatleri kaç?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 23 Nisan AVM’ye gidecek olan vatandaşlar AVM’lerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki 23 Nisan’da AVM’ler açık mı? 23 Nisan AVM’ler çalışıyor mu, açılış ve kapanış saatleri kaç?
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AVM'LER 23 NİSAN'DA AÇIK MI?
23 Nisan Çarşamba günü AVM'ler açık olacak. 23 Nisan sebebiyle AVM'lerde çocuklara özel etkinlikler de düzenlenmektedir.
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AVM'ler genellikle 10.00-22.00 saatleri arasında açık olmaktadır. Bazı AVM'ler etkinlik saatlerine göre kapanış saatini 23.00 olarak belirlemiştir.
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