23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle beraber, Borsa İstanbul ve bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Borsada veya bankada işlem gerçekleştirecek vatandaşlar 23 Nisan’ın resmi tatil olup olmadığını ve bu kurumların hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, 23 Nisan2da borsa ve bankalar açık mı?