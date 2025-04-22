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        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan'da borsa ve bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba bugün borsadan işlem yapılır mı, EFT ve havale hesaba geçer mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda borsa ve bankalar açık mı, kapalı mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Borsa İstanbul ile bankaların 23 Nisan'da çalışıp çalışmayacağı sorusu gündeme geldi. Resmi işlemlerini halletmek ya da borsada alış-satış yapmak isteyen vatandaşlar, bayramda borsa ve bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar ve Borsa İstanbul açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 13:49 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:57
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        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle beraber, Borsa İstanbul ve bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Borsada veya bankada işlem gerçekleştirecek vatandaşlar 23 Nisan’ın resmi tatil olup olmadığını ve bu kurumların hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, 23 Nisan2da borsa ve bankalar açık mı?

        • 2

          23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak sayılıyor. Borsa İstanbul, resmi tatillerde çalışmadığı için 23 Nisan Çarşamba borsa kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.

        • 3

          23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak idrak edileceği için özel ve kamu bankaların tamamı kapalı olacak.

        • 4

          2025 BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU TATİLLER

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