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        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan'da eczaneler ve hastaneler açık mı? 23 Nisan Çocuk Bayramında poliklinikler açık mı, e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı

        23 Nisan'da eczaneler ve hastaneler açık mı, hizmet verecek mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla, vatandaşlar eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bu nedenle, 23 Nisan'da eczanelerin açık olup olmayacağı, nöbetçi eczane uygulamasının nasıl işleyeceği araştırılıyor. Peki, 23 Nisan Salı günü eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:05
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        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. 23 Nisan'da hastane ve aile hekimliklerinin kapalı olması nedeniyle, ilaç temini için eczanelerin durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan'da eczane ve hastaneler açık mı? İşte, detaylar...

        • 2

          23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

          23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczaneler kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyaçları için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

        • 3

          E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

          23 Nisan günü eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

          E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

          23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak acil servisler 7/24 açık olmaya devam edecek.

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